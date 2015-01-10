رانندگان در محور زنجان به قزوین با سرعت مطمئنه رانندگی کنند

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بارش برف و کولاک در استان مه غلیظ و بارش های پراکنده برف در این محور زنجان به قزوین همچنان وجود دارد و دید رانندگان را با مشکل روبه رو کرده است.

وی اظهار داشت: با توجه به بارش برف سطح جاده ها لغزنده است و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و از سرعت غیر مجاز بکاهند و در رانندگی دقت کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: به هنگام لغزنده بودن سطح جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود.

خوشکام تاکید کرد: با توجه به حاکم بودن مه در برخی از مواصلاتی استان دید بسیار ضعیف است و رانندگان باید آستانه دید خود را وسیع کنند.

وی افزود: مردم عزیزبه محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان یادآورشد: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.

خوشکام گفت: تاکنون با توجه به برودت هوا مشکلی در محورهای مواصلاتی استان رخ نداده و کلیه محورهای مواصلاتی زنجان باز است.

وی تصریح کرد: از شب گذشته بارش برف در حدفاصل کیلومتر 60 تا 75 این محور ارتباطی تردد خودروها را سخت و مشکل کرده بود که بلافاصله عوامل راهداری وارد عمل شده و با انجام عملیات نمک پاشی و برف روبی را در مسیرها انجام داده اند و در حال حاضر تردد به آسانی انجام می گیرد.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان افزود: هم اکنون تمام راه های ارتباط روستایی زنجان باز است و تردد در آنها برقرار است.

خوشکام افزود: عوامل راهداری زنجان به محض بارش برف به محورهای مورد نظر اعزام و با انجام عملیات نمک پاشی و تیغ زنی از مسدود شدن راه های ارتباط روستایی پیشگیری می کنند.