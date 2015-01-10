دستگیری کلاهبردار اینترنتی با ۱۰۵۸ فقره کلاهبرداری

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات مهندسی معکوس کارشناسان پلیس فتای استان تهران برای شناسایی و دستگیری متهم، گفت: دستگیری متهم با شکایت برخی از شهروندان از ابتدای مهر ماه سال جاری در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: یکی از شاکیان در اظهارات خود به ماموران گفت با دریافت پیامکی که ادعا میکرد شماره موبایلم در قرعهکشی تصادفی سایت، موفق به برنده شدن یک دستگاه گوشی اپل شده است، دعوت شدهام تا برای دریافت جایزه به سایت www.rahyab۲۴.com مراجعه کرده و اطلاعات حساب بانکیام را در سایت وارد نمایم.
شاکی در ادامه اظهارات خود به ماموران گفت: بعد از وارد کردن همه اطلاعات بانکی در سایت معرفی شده، پیامکی به دستم رسید که ادعا شده بود مبلغ شش هزار تومان هزینه انتقال جایزه به زودی از حساب بانکی کم میشود. بعد از دریافت این پیامک، در حالی که منتظر دریافت جایزهام بودم، در کمتر از دو ساعت متوجه برداشتهای غیرمجاز از حساب بانکی خود شدم. بررسیها نشان میداد متهم بعد از دریافت اطلاعات حساب بانکی، اقدام به خریدهای اینترنتی از حسابم کردهاند.
سرهنگ کاکوان ادامه داد: با ثبت این شکایت، اکیپی از کارشناسان پلیس ماموریت شناسایی متهم کلاهبردار را بر عهده گرفتند. بررسیهای پلیسی نشان میداد متهم با طراحی یک وب سایت و قرار دادن لینک آن در سایتهای پر بازدید، طعمههایش را شناسایی میکند. بررسیهای پلیسی نشان میداد متهم اطلاعات دقیق و زیادی درباره استفاده از اینترنت و کاربرد آن دارد. همین سرنخها کافی بود تا متهم شناسایی شود.
رئیس پلیس فتای استان تهران گفت: بررسی سوابق متهم و نحوه فعالیت او نشان میداد، وی متهم سابقهداری است که از سال ۹۱ بارها با استفاده از همین شگرد، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده است. با به دست آمدن این اطلاعات و با استفاده از شگردهای مهندسی معکوس، سرانجام ماموران موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از محلههای مرکزی تهران شناسایی و در یک عملیات منسجم پلیسی، متهم کلاهبردار را دستگیر کنند.
وی با اشاره به دستگیری همدست متهم گفت: بررسیهای پلیسی نشان میداد متهم دستگیر شده به همراه یک زن جوان اقدام به کلاهبرداری میکرد. وظیفه همدست متهم، خریداری کارتهای سرقتی و خریدهای اینترنتی از فروشگاههای طلا و جواهر و صرافیها بود.
سرهنگ کاکوان گفت: متهم دستگیر شده جوانی ۲۴ ساله است و از سال ۹۱ دارای سابقه کیفری است. وی در تهران ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کلاهبرداری کرده است. این در حالی است که بررسی هارد کامپیوتر متهم نشان میدهد وی از ابتدای سال تاکنون اطلاعات حساب ۱۰۵۸ شهروند را به دست آورده و اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده است.
رئیس پلیس فتای استان تهران با اشاره به اینکه متهم در شهرستانهای دیگر نیز دارای پرونده قضایی است، از کلیه شهروندان درخواست کرد در صورت شکایت از متهم، با پلیس فتای شهرستان محل اقامت خود تماس حاصل کند.
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