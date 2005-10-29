  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۲۶

در جشن نور و نيايش

كودكان با مفاهيم قرآني آشنا مي شوند

صداي فريادهاي شادمانه كودكان با بلندگوهايي كه كلمات قرآن را كودكانه ادا مي كنند در مي آميزد و با تركيبي از بازي ، شادي و آداب ديني ، كودكان را به درك قران نزديك مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، ماشين هاي بازي كنترل و ماشين ها و موتورهاي برقي كه كودكان را به تجربه رانندگي مي رسانند ، همراه با سرسره ها ، زمين بسكتبال و استخر توپ كه فضايي روشن و سرشار از رنگ و شادي را در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به وجود مي آورند ، در كنار غرفه هاي مسابقات قرآني ، روخواني قرآني و قصه هاي قرآني ، پذيراي كودكان هستند.

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي نخستين بار اين امكانات بازي را براي كودكان فراهم كرده و تا 10 آبان ماه همه روزه از ساعت 10صبح تا 10 شب آماده پذيرش كودكان است .

دسترسي به اين خبر به همراه تصوير و خبرهاي ديگر در سايت اينترنتي كانون با نشاني www.kanoonparvaresh.com  امكان پذير است .

کد مطلب 246152

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها