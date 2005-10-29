كودكان با مفاهيم قرآني آشنا مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، ماشين هاي بازي كنترل و ماشين ها و موتورهاي برقي كه كودكان را به تجربه رانندگي مي رسانند ، همراه با سرسره ها ، زمين بسكتبال و استخر توپ كه فضايي روشن و سرشار از رنگ و شادي را در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به وجود مي آورند ، در كنار غرفه هاي مسابقات قرآني ، روخواني قرآني و قصه هاي قرآني ، پذيراي كودكان هستند.

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي نخستين بار اين امكانات بازي را براي كودكان فراهم كرده و تا 10 آبان ماه همه روزه از ساعت 10صبح تا 10 شب آماده پذيرش كودكان است .

دسترسي به اين خبر به همراه تصوير و خبرهاي ديگر در سايت اينترنتي كانون با نشاني www.kanoonparvaresh.com امكان پذير است .