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۲۰ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

فروش 16 هزار بلیت بازی ایران و بحرین/ ایرانی‌ها سکوها را تصرف می‌کنند

فروش 16 هزار بلیت بازی ایران و بحرین/ ایرانی‌ها سکوها را تصرف می‌کنند

حدود نیمی از بلیت‌های بازی ایران و بحرین در مرحله گروهی رقابتهای جام ملت‌های آسیا به فروش رفته که بسیاری از خریداران این بلیت‌ها هواداران تیم ملی کشورمان هستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین درحالی ساعت 20 فردا یکشنبه به وقت محلی در ورزشگاه مستعطیل شهر ملبورن برگزار می‌شود که تعداد 16 هزار بلیت این مسابقه تا این لحظه به فروش رفته است.

با توجه به اینکه هواداران و مردم کشور بحرین در استرالیا بسیار اندک است، به نظر می‌رسد حدود 15 هزار نفر از این بلیت‌ها توسط ایرانی‌ها خریداری شده باشد. پس باید اینگونه متصور شد سکوهای ورزشگاه در زمان دیدار ایران و بحرین، اکثرا توسط ایرانی‌های علاقمند به تیم ملی کشورمان پر می‌شود.

 

 

 

کد مطلب 2461585

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