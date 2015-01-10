اهدای خون در کرمان ۶.۷ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌رضا مهدی زاده صبح شنبه در دیدار با فرماندار رفسنجان اظهار داشت: شهرستان‌های رفسنجان ‌و سیرجان بعد از کرمان بهترین آمارهای اهدای خون در استان کرمان را دارند.

وی افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با رشد ۶.۷ درصدی اهدای خون در استان کرمان روبه رو هستیم.

این مسئول عنوان کرد: ماهانه ۵۰۰ واحد پلاسما از رفسنجان به شهر کرمان فرستاده می‌شود که در مجموع پلاسمای استان کرمان به خارج از کشور ارسال و فرآورده‌هایی مثل فاکتور هشت و ... تولید و به داخل کشور وارد می‌شود.

حضور ۲۵۰ بیمار مبتلا به تالاسمی در کهنوج

مدیر‌کل مرکز انتقال خون استان کرمان با بیان اینکه شهرستان کهنوج با وجود ۲۵۰ بیمار تالاسمی بیشترین مصرف کننده خون در استان است، تصریح کرد: این شهرستان ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد خون نیاز دارد که خودشان تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد تولید دارند و مابقی از رفسنجان تامین می‌شود.

مهدی زاده با اشاره به نیاز نیروی انسانی مرکز انتقال خون رفسنجان، تصریح کرد: اسفند ماه امسال دو نفر به کادر مرکز انتقال خون رفسنجان اضافه می‌شود و تاکنون نسبت به کمبود نیرو دانشگاه علوم پزشکی همکاری خوبی داشته است.

وی با ابراز رضایت از عملکرد مرکز انتقال خون رفسنجان اضافه کرد: سرپرست این مرکز نیروی توانمند ‌و با‌سابقه‌ای است که یکی از نکات مثبت در موفقیت این مرکز به شمار می‌رود.

رضایت از عملکرد مرکز انتقال خون رفسنجان

فرماندار رفسنجان نیز در این دیدار گفت: عملکرد مرکز انتقال خون رفسنجان رضایت‌بخش و تلاش کارکنان آن قابل تقدیر است.

حمید ملانوری افزود: انتقال خون نیاز شهرستان است و با دید ملی و منطقه‌ای به آن نگاه می‌کنیم چرا که کمک برای نجات جان انسان‌ها اهمیت دارد و رسیدگی به مشکلات این مرکز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خواستار این موضوع شد که مرکز انتقال خون نیازهای خود را اولویت‌بندی کرده تا در اعتبارات سال آینده تخصیصی به آن داده شود.