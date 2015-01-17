به گزارش خبرنگار مهر، از میان 31 نفر از اعضای هیات دولت از جمله وزیر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان های اجرایی 21 نفر در حوزه علوم انسانی و 8 نفر در حوزه فنی مهندسی و 2 نفر در حوزه پزشکی تحصیل کرده اند.

در این میان حجت الاسلام حسن روحانی که علاوه بر تحصیلات حوزوی در مقطع دکتری رشته حقوق تحصیل کرده است و می تواند به عنوان پرچمدار کابینه در حوزه علوم انسانی مطرح باشد. از میان دیگر افرادی که مدرک خود در حوزه علوم انسانی از خارج از کشور کسب کرده اند علاوه بر رئیس جمهور، می توان به معاون حقوقی، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد.

سایر افراد در دانشگاه های داخل کشور تحصیل کرده اند که می توان دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی را پیشتاز در این میان دانست.

همچنین رشته های حقوق، مدیریت، علوم سیاسی و روابط بین الملل، اقتصاد، ارتباطات مورد علاقه اعضای کابینه بوده است.

وضعیت تحصیلات اعضای هیات دولت، معاونان رئیس جمهور و برخی مشاوران در علوم انسانی

ردیف نام و نام خانوادگی/ سمت تحصیلات جزئیات 1 حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور دکتری حقوق و تحصیل حوزوی کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه کلدونیان گلاسکو دکتری (Ph.D) حقوق اساسی دانشگاه کلدونیان گلاسکو تحصیلات حوزوی : خارج فقه و اصول، سطح عالی 2 علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دکتری مدیریت دولتی کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان دانشگاه تهران دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 3 محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات دکتری روابط بین الملل کارشناسی مهندسی برق دانشگاه ایالتی ساکرامنتو آمریکا کارشناسی ارشد و دکتری در رشته الکترونیک و مخابرات دانشگاه ایالتی سن حوزه آمریکا دکتری رشته مهندسی مخابرات دانشگاه ایالتی لوئیزیانا (نیمه تمام) دکتری روابط بین الملل. دانشگاه نامشخص 4 سید محمود علوی وزیر اطلاعات دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی گذراندن سطح و درس خارج در حوزه علمیه قم کارشناسی علوم تربیتی مدرسه عالی تربیتی و قضایی قم کارشناسی ارشد و دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد عضویت هیات علمی دانشکده صدا و سیما 5 علي طيب نيا وزیر امور اقتصادي و دارايي دکتری اقتصاد كارشناسي و کارشناسی ارشد اقتصاد نظري دانشگاه تهران دكتری تخصصي اقتصاد دانشگاه تهران پايان نامه در دانشگاه لندن استاد دانشگاه تهران 6 محمد جواد ظريف وزیر امور خارجه دکتری مطالعات بین المللی کارشناسي و کارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه ايالتی سانفرانسيسکو کارشناسي ارشد مطالعات بين‌المللي دانشگاه دنور دکتري مطالعات بين‌المللي (روابط و حقوق بين‌الملل) دانشگاه دنور عضو هيات علمي دانشگاه تهران 7 علی ربیعی وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعي دکتری مدیریت استراتژیک کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی (علوم اجتماعی) دانشگاه علامه طباطبایی دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه پیام نور 8 مصطفي پورمحمدي وزیر دادگستري مدرك علمي سطح چهار حوزه تحصيلات مقدماتي علوم ديني حوزه‌هاي علميه قم، تهران و مشهد درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم مدرك علمي سطح چهار (معادل دكتری) از حوزه قم 9 حسین دهقان وزیر دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح دکتری مدیریت دولتی کارشناسی مهندسی متالوژی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی دانشگاه تهران دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران 10 عباس احمد آخوندي وزير راه و شهرسازي دكتري اقتصاد سياسي كارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان دانشگاه تهران دكتري اقتصاد سياسي دانشگاه رويال هالووي لندن عضو هيات علمي دانشگاه تهران 11 علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي فارغ التحصیل علوم اسلامی و علوم سیاسی فارغ التحصیل علوم اسلامی و علوم سیاسی پژوهشگر سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک 12 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دکتری جغرافیا گرایش انسانی کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی دانشگاه فردوسی مشهد دکتری جغرافیا گرایش انسانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار دانشگاه شهید بهشتی 13 محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری دکتری تخصصی اقتصاد کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اقتصاد دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا 14 الهام امین⁯زاده معاون حقوقی رئیس جمهور دکتری حقوق بین الملل عمومی کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه گلاسکو انگلستان دانشیار دانشگاه تهران دو سال تحصیل در حوزه علمیه چیذر 15 مجید انصاری معاون رییس جمهور در امور مجلس تخصص در فقه و اصول، حقوق، مدیریت مقدمات دینی در حوزه علمیه حضرت معصومه کرمان تکمیل تحصیلات دینی حوزه علمیه قم 16 شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه شهیدبهشتی کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی سردفتر اسناد رسمی 1012 تهران 17 محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور دکتری مدیریت در مرحله دفاع از پایان نامه کارشناسی رشته الکترونیک کارشناسی ارشد مدیریت مقطع دکتری مدیریت در مرحله دفاع از پایان نامه. دانشگاه نامشخص 18 مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت محقق و پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک 19 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دکتری تخصصی مدیریت و دکتری تخصصی اقتصاد دکتری تخصصی مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی دکتری تخصصی اقتصاد از دانشگاه Paisley, U.K. دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی CASIN (ژنو، سوئیس) استاد دانشگاه های شهید بهشتی، آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، گیلان 20 حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در امور فرهنگی دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات کارشناسی ارشد معارف اسلامی و تبلیغ دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) 21 سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دکتری مدیریت دولتی کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات



نکته مورد توجه در مورد پنج نفر از اعضای دولت این است که وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع، راه و شهرسازی و همچنین معاون اجرایی رئیس جمهوری تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته های فنی مهندسی تحصیل کرده اند اما دکتری خود را در رشته های مرتبط با علوم انسانی گرفته اند.

وضعیت تحصیلات اعضای هیات دولت و معاونان رئیس جمهور در سایر رشته ها