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۲۰ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

با تدریس خسروپناه؛

آغاز درسگفتار «شرح فصوص قیصری»

آغاز درسگفتار «شرح فصوص قیصری»

درسگفتار «شرح فصوص قیصری» با تدریس حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه امروز در دفتر قم مؤسسه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میان عرفای بزرگ مسلمان، ابن عربی ویژگی منحصر بفردی دارد و در میان آثار این عارف بزرگ قرن ششم و هفتم ه.ق، کتاب فصوص یا فصوص الحکم از خصوصیت ویژه ای برخوردار است که بیش از یکصد و ده شرح بر آن نوشته شده است.

شرح قیصری از مهم ترین شروح این اثر یگانه عرفان اسلامی است که خود نیز اثری نفیس و گران مایه در این حوزه به شمار می آید. مقدمه این شرح، یک دوره فشرده عرفان نظری با قلم شیوا و بیان دقیق است و به این دلیل همواره در مقام یک متن درسی جایگاهی خاص داشته است.

درسگفتار شرح فصوص قیصری با تدریس حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه از ساعت ۱۰:۴۵ در دفتر قم مؤسسه آغاز شد.

 عموم علاقه مندان می توانند برای شرکت در کلاس به آدرس قم، زنبیل آباد، 20 متری فجر، خیابان دانش، دانش 3، شماره 71، دفتر قم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مراجعه کنند.

کد مطلب 2461676

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