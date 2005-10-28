لاوروف: مقامات روسي رشوه نگرفته اند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، كميته تحقيق نفت دربرابرغذاي سازمان ملل ، مقامات برجسته روسي و شركت نفتي روسيه موسوم به لوك اويل LUKOIL را به گرفتن رشوه از دولت بركنارشده صدام براي تضعيف تحريم عليه عراق متهم كرده است.



سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در اينباره گفت : ما چندين بار تماس هايي با اين كميسيون داشتيم و در تعدادي موارد، اسنادي كه به ما نشان داده شد به ويژه امضاي مقامات روسي ، جعلي بودند.

كميسيون تحقيق برنامه نفت دربرابرغذا به رياست پل ولكر رئيس سابق بانك مركزي فدرال آمريكا ، روز پنج شنبه آخرين گزارش از پنج گزارش نتايج تحقيقات خود را منتشر كرد .

در اين گزارش آمده است كه الكساندر ولووشين رئيس سابق كاركنان كاخ كرملين و دو تن از سياستمداران احزاب مخالف روسيه تحت برنامه نفت در برابر غذا مقدار زيادي نفت دريافت كردند .



در اين گزارش همچنين آمده است كه شركت نفتي روسي لوك اويل از شركتهايي است كه از دولت صدام رشوه دريافت كرد .



الكساندر ياكوولو ديپلمات روسيه در ماه آگوست به اتهام پولشويي در رابطه با برنامه نفت دربرابرغذا درنيويورك دستگير شد .