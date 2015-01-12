محمد امین اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گروه «همنوازان سایه» از سال 87 تصمیم به فعالیت در عرصه موسیقی گرفت و در این مدت هم تلاش کرده تا کارهایی را در حوزه بازسازی آثار تاریخ‌ساز موسیقی کشورمان اجرا کند که در این راستا بازسازی کارهای «چاووش»، بازسازی آثار موسیقایی منطقه محلی شوشتر و دزفول با ارائه آلبوم های «دلبانگ»، «نوبانگ» و «گلبانگ» از جمله کارهایی است که تاکنون انجام گرفته است.

وی ادامه داد: ما هر ساله تلاش می‌کنیم تا بازسازی‌ای از موسیقی دستگاهی قدیمی ایران در قالب یادواره یک استاد بزرگوار تاریخ موسیقی کشورمان نیز داشته باشیم که در این حوزه نیز تاکنون به آثار هنرمندانی چون درویش خان، قمر، نی داود، طاهرزاده، قوامی و برومند پرداخته ایم که خوشبختانه این برنامه ها نیز با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است. این بار نیز در راستای این فعالیت‌ها تصمیم گرفتیم که همانند این روند فعالیتی کنسرت «سروشان در ماهور» را به یاد استاد غلامحسین بیگجه خوانی اجرا کنیم که این بار استاد محسن کرامتی به عنوان خواننده در کنار ما حضور دارد.

سرپرست گروه موسیقی «همنوازان سایه» با اشاره به اینکه بخش اول این کنسرت به اجرای یادواره استاد بیگجه خوانی اختصاص دارد، توضیح داد: بخش دیگر نیز به آثار خودم اختصاص دارد که با خوانندگی محسن کرامتی و علیرضا حاجی صالح اجرا می شود. شهرام صارمی کمانچه، محمد باقر زینالی کمانچه، زمان خیری نی، مرضیه ریوند بم تار، سیاوش کریمی دف دایره و تنبک، یاشارمهاجری سنتور و مجید علیزاده تنبک به عنوان نوازنده در این کنسرت موسیقایی با ما همراهی می کنند.

اکبرپور گفت: این کنسرت روز 25 دی ماه امسال در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود و خوشبختانه تاکنون نیز با مشکل خاصی برای صدور مجوز مواجه نشدیم و این امید را هم دارم که مشکلی هم برای صدور مجوز اداره اماکن ناجا وجود نداشته باشد که بتوانیم این کنسرت را به خوبی و خوشی برگزار کنیم

استاد غلامحسین بیگجه خوانی نوازنده تار و از استادان مکتب تبریز موسیقی ایرانی است که از 6 سالگی نزد پدر به آموختن تار پرداخت. پس از مرگ پدر در ۱۳۱۰ شمسی بیگجه‌خانی نزد شاگرد پدرش رضا خان زابلی آذر آموزش خود را ادامه داد. این هنرمند در دوران جوانی با گوش کردن به کارهای میرزا حسینقلی، درویش خان، مرتضی نی داود، علی اکبر خان شهنازی با ساز این هنرمندان آشنا شد.

بیگجه‌خانی همزمان با تأسیس رادیو تبریز، فعالیت خود را در آن آغاز کرد و مدتی سرپرست ارکستر ایرانی رادیو تبریز بود. بعد در رادیو ایران مشغول به کار شد و مدتی نیز به دعوت نورعلی خان برومند در مرکز حفظ و اشاعه به تدریس پرداخت. او آثاری نیز در تنظیم و اجرای موسیقی آذربایجانی دارد. آخرین کنسرت او با گروه چاوش در سال ۱۳۶۳ برگزار شد. وی در ۲۴ فروردین سال 66 در تبریز دار فانی را وداع گفت.

محسن کرامتی خواننده و استاد ردیف آوازی موسیقی ایرانی هم از جمله هنرمندان حوزه موسیقی و هنرهای تجسمی است که همزمان با فراگیری نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به یادگیری آواز نزد محمدرضا شجریان پرداخته است.