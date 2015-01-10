حمل و نقل ریلی فارس نیازمند حمایت مسئولین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن مرادی ظهر شنبه در اولین همایش سرمایه گذاری و توسعه حمل ونقل ریلی راه آهن فارس با بیان اینکه شیراز با داشتن خطوط حمل نقل هنوز مسئولین استان نتوانسته اند در معرفی و استفاده از این ظرفیت استفاده کافی را ببرند بیان کرد:خطوط ریلی استان فارس با گذشت چند سال از بهره برداری آن،ولی هنوز نیازمند حمایت های همه جابنه مسئولین است.

وی با بیان اینکه طولانی ترین راه های کشور در فارس قرار دارد و این امر باعث می شود سالانه حوادث های ترافیکی استان را افزیش می دهد افزود:ضروری است علاوه براینکه جاذبه های سفر از طریق خطوط ریلی استان را بیشتر کنیم، نیازمند آن هستیم ظرفیت های خطوط ریلی استان را بیشتر تبلیغ کنیم تا بتوانیم آمار حوادث های ترافیکی فارس را کاهش بدهیم.

حجت الاسلام مردای استفاده از قطار برای سفرهای خارج از استان را به عنوان ارزان ترین و ایمن ترین وسیله دانست و تصریح کرد: چنانچه بتوانیم مردم و سرمایه گذران را برای سفر و ارسال محصولات خود تشویق کنیم قادر خواهیم بود معضلات حوادث ترافیکی، زیست محیطی و همچنین اقتصاد استان را به گونه قابل توجه ای در امر حمل نقل تغییر دهیم.

امام جمعه موقت شیراز یادآور شد: بطور میانگین در ایران سالانه از هر 100 نفر 32 نفر در حوادث جاده ای مجروح وکشته می شوند که این امر می تواند با تشویق استفاده از خطوط ریلی این آمار را کاهش یابد.

حجت الاسلام مردای با تاکید براینکه در طی 35 سال گذشته در ایران بیش از 800 هزار نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست داده اند، گفت: ضروری است فرهنگ استفاده از حمل نقل عمومی جاده ای و ریلی را در بین افراد پررنگ تر کنیم.