وحدت مورد نظر امام راحل هنوز غریب و مظلوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی در همایش معاونان و مدیران فرهنگی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که روز گذشته برگزار شد با اشاره به هفته وحدت گفت: وحدت یکی از ارزشهای بنیادینی است که توسط حضرت امام راحل بنیان گذاشته شد و به مرور تبدیل به یک گفتمان گشت و هفته وحدت برای حفظ و تقویت این گفتمان برگزار می شود و با گذشت بیش از سه دهه در ابتدای مسیر وحدت هستیم، وحدت مورد نظر حضرت امام راحل که در پی آن بودند به عنوان یک گفتمان در جهان اسلام تبدیل به فرهنگ شود، هنوز غریب و مظلوم است و امروز اسلام نه از سوی دشمنان، بلکه از سوی برخی مدعیان پیروی از امام و رهبری، مورد جفا قرار می گیرد، اما تا وقتی وحدت به ارزش مسلط در ذهن و عمل در نیاید، اقتدار جهان اسلام ایجاد نخواهد شد و مشکلات در کشورهای مسلمان همچنین باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه در سخنان امام و رهبری تأکید فراوانی بر وحدت شده است، گفت: در حوزه ی نظری، شما مدافعان فرهنگ اسلامی و ملی باید به این موضوع توجه کنید؛ زیرا اگر در حوزه ی ذهن و گفتمان این امر مورد قبول واقع نشود، هرگز در عمل شاهد آثار و برکات وحدت نخواهیم بود.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با بیان اینکه خیلی ها معتقدند در حوزه ی نظر اختلاف لازم است، افزود: همانگونه که در حوزه سیاسی بعضی ها دشمنی را لازم می دانند، در حوزه ی دینی هم اینگونه است و بعضی ها دشمن را لازم می دانند و حرکت اجتماعی و دینی شان را بر اساس دشمنی پایه ریزی می کنند و در این راستا سازمان های تبلیغاتی ایجاد کرده یا به نویسندگان سفارش کتاب می دهند.

یونسی با انتقاد از اینکه برخی افراد وحدت را به عنوان تاکتیک پذیرفته اند، ادامه داد: اینها می گویند چون نمی توانیم دشمن را از بین ببریم مجبوریم که دم از وحدت بزنیم. این افراد اگر زور زیادی به آنها اعمال شود زیر بار می روند، اما اگر بتوانند، خودشان اعمال زور می کنند. اینهاد در عمل و نظر تناقض دارند و منظورشان این است که وحدت یعنی حرف ما اصل باشد. این افراد وقتی مورد فشار قرار می گیرند، می گویند سبّ و لعن علنی جایز نیست و این بدان معناست که بطور غیرعلنی می توان این کار را انجام داد.

وی گفت: عده دیگری هم وحدت را به عنوان استراتژی پذیرفته اند و معتقدند بدون وحدت نمی توان در مقابل دشمن به نتیجه رسید که علمای جهان اسلام، روشنفکران دینی، امامراحل و مقام معظم رهبری نیز همین دیدگاه را دارند و حتی اگر دشمن هم نباشد استراتژی وحدت لازم است و بدون آن نمی توان کشور را اداره کرد، توسعه داد و امنیت را محقق ساخت.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اختلافات قومی و مذهبی در کشور گفت: تا وقتی تکثر را به رسمیت نشناسیم حاضر نمی شویم در کنار هم قرار بگیریم و به فکر مذاکره و گفتگو باشیم، در این راستا تا وقتی ذهنیت افراد توسعه نیابد و به یک ارزش اسلامی تبدیل نشود وحدت نیز ممکن نیست، وقتی نماز شیعه و سنی هنوز جدا برگزار می شود و در حالی که امام راحل مجوز اقتدا به امام راحل جماعت اهل تسنن را داده اند، باز هم برخی نمازشان را تکرار می کنند، نشان می دهد که ذهنیت های گذشته همچنان وجود دارد.

یونسی گفت: کسانی که بر طبل اختلافات می کوبند بزرگترین خطر برای امنیت و عدالت هستند. بیش از ده میلیون نفر در کشور ما هستند که متفاوت از ما فکر می کنند و از حقوق قانونی، شرعی و عرفی برخور دارند اما خیلی ها این حقوق را بر نمی تابند. امروز خطرات قومی همچنان ما را تهدید می کند و رفع آن نیازمند شجاعت روجانیون است تا تلاش کنند که ذهنیت های غلط در این موضوع، تغییر کند.

وی ادامه داد: ما برای حفظ وحدت و حتی برای حفظ دماء شیعه و حل مشکلات منطقه باید در این راستا حرکت کنیم و اگر خود را دلسوز ارزشهای انقلاب می دانیم باید به تنوع های قومی و دینی احترام بگذاریم. راهکار این موضوع هم اصلاح فرهنگی و توجه به رهنمودهای امام راحل است.