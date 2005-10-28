بيش از 80 طرح و فيلمنامه به جشنواره فيلم دفاع مقدس رسيد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" تاكنون 33 طرح سينمايي ، 17 فيلمنامه كوتاه ، 11 نماهنگ و 20 خلاصه فيلمنامه براي بخش سينما ويديويي رسيده است.

برپايه اين خبر، به نقل از امور رسانه اي جشنواره فيلم دفاع مقدس، بخش قلم طلايي سينمايي، كه به انتخاب برترين طرح ها و فيلمنامه هاي دفاع مقدسي مي پردازد، امسال براي نخستين بار در جشنواره دهم طراحي شده است.

استقبال نويسندگان سينمايي و فيلمنامه نويسان تاكنون از اين بخش مناسب بوده است و پيش بيني مي شود آثار بيشتري براي اين بخش ارائه شود.

امور رسانه اي جشنواره اعلام كرد : آخرين مهلت ارسال آثار براي بخش قلم طلايي سينمايي پانزدهم ماه جاري مي باشد.

گفتني است؛ دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس از يكم تا چهارم آذر ماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.