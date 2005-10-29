چندين پروژه عمراني در دانشگاه آزاد واحد گچساران به بهره برداري مي رسد

دكتر سيد عطاالله افتخاري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: كار ساخت ساختمان اداري و رستوران ناهارخوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران در مساحتي بيش از 4 هزار متر مربع كه از سال گذشته آغاز شده تا ماه آينده به پايان مي رسد و اين ساختمان ها براي استفاده دانشجويان و دانشگاه مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

وي تصريح كرد: ساخت خوابگاه دانشجويي دانشگاه نيز در مساحتي بيش از پنج هزار و 600 متر، 70 درصد پيشرفت داشته كه با برنامه ريزي هاي انجام شده براي پذيرش دانشجويان غير بومي دانشگاه به خصوص دانشجويان دختر به بهره برداري مي رسد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران در ادامه به برنامه هاي عمراني اين واحد دانشگاه آزاد اشاره كرد و افزود: مقدمات ساخت مسجد دانشگاه، دو دانشكده آموزشي ، زمين ورزش ، سر در دانشگاه، تعريض خيابان منتهي به دانشگاه و روشنايي دانشگاه از ديگر برنامه هاي عمراني در دست اقدام واحد گچساران است.

دكتر افتخاري در ادامه گفتگو با "مهر" تاكيد كرد: كار ساخت كتابخانه مركزي دانشگاه نيز در مساحتي به وسعت 30 هزار متر مربع آغاز شده است كه با پايان يافتن اين طرح يكي از بزرگترين كتابخانه هاي منطقه به بهره برداري مي رسد.