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۷ آبان ۱۳۸۴، ۸:۲۶

معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني در گفتگو با "مهر" :

27 هزار بيمار خاص هنوز كارت هوشمند دريافت نكرده اند

27 هزار بيمار خاص هنوز كارت هوشمند دريافت نكرده اند

معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني با اعلام اينكه بررسي ها نشان مي دهد 32 هزار بيمار خاص مي بايست كارت هوشمند دريافت كنند ، تصريح كرد : تاكنون براي پنج هزار بيمار خاص در سطح كشور اين كارت صادر شده است.

محمد باقر هوشنگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : درحال حاضر حدود پنج هزار كارت هوشمند چاپ شده و در بين بيماران خاص پنج استان كشور توزيع شده است و براي ساير استانها نيز به ترتيب با توجه به تعداد بيماران خاص به زودي اين كارت صادر و توزيع خواهد شد .

وي ، با بيان اينكه توزيع كارت هوشمند بيماران خاص تا پايان آبان ماه به اتمام مي رسد افزود : كارت هاي هوشمند به طور حتم تا پايان آبان ماه تحويل بيماران خاص در سراسر كشور خواهد شد .

هوشنگي ، تصريح كرد : بررسي ها نشان مي دهد براي 32 هزار بيمار خاص بايد كارت هوشمند صادر شود .

وي ، افزود : اقدامات لازم در جهت تجهيز امكانات در داروخانه هاي سراسر كشور صورت گرفته همچنين عمليات آموزش داروخانه ها نيز به منظور استفاده از كارت هوشمند براي ارائه خدمات به بيماران خاص  انجام شد .

معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني خاطر نشان كرد: تحت پوشش قرار دادن بيماران خاص از طريق كارت هوشمند با توجه به حائز اهميت بودن بحث ساماندهي بيماران خاص سراسر كشور و همچنين در جهت بهينه سازي هزينه هاي درماني اين قبيل از بيماران صورت گرفته است .

کد مطلب 246194

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