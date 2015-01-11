تاثیر سبک زندگی بر بیماران سرطانی

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله عشقی ثانی مدیر اجرائی موسسه خیریه حمایت از زنان بی سرپرست مبتلا به سرطان "فرهاد"، در یادداشت خود در مورد سرطان آورده است:

روزگاری سرطان بیماری بود که نامش ترس و وحشت را به بیماران و خانواده های مبتلایان وارد می کرد، به گونه ای که پزشکان خیلی خصوصی و به دور از بیماران ،ابتلا بیمار به سرطان را به اطلاع خانواده بیمار می رساندند و بستگان بیمار آهسته و در گوشی بهم میگفتند ، بیچاره فلانی مبتلا به سرطان شده است انشاءالله خدا کمکش کند ، معلوم نیست تا چند وقت دیگر زنده باشد. بسیار دیده شده است که حتی تا زمان مرگ بیمار هم خبر و اسم بیماری را به بیمار نمی گفتند.

این واقعیتی است که تا همین چند سال قبل در جامعه ما وجود داشت اما با تلاش دانشمندان و متخصصین علوم پزشکی با ابداع روش های درمانی جدید امید های فراوانی برای درمان بیماری سرطان بوجود آمده است.

در کنار تحولات در حوزه درمان پزشکی بیماران مبتلا به سرطان،مساله توجه به سبک زندگی ،بهداشت روانی بیماران و همسویی خانواده با فرایند درمان از نکات بسیار مهم در درمان آنان است با انتشار اطلاعات امید بخش جدید، نگرش ها نیز تغییر مثبتی پیدا کرده است و رفتار و عکس العمل بیماران و بستگان آنان را تحت تاثیر قرار داده است ،نکته قابل ملاحظه در ابتلاء و درمان افراد سرطانی ، شیوه مواجه با این بیماری در کنار درمان های پزشکی است، مساله خودباوری و توجه به توانمندی های انسانی ،تغییر سبک زندگی، پرهیز از استرس و تکانش های اجتماعی و خانوادگی ،ورزش، تغذیه مناسب ،عشق و محبت اعضاء خانواده به یکدیگر وتقویت باورهای دینی از جمله عوامل بسیار موثر در مقابله با سرطان و درمان آن است.

در این یادداشت آمده است : اگرچه میزان شکیبایی و توان مقابله با بیماری از سوی بیمار مهمترین عامل تاثیرگذاردر بهبودی وی است اما در کنار این عوامل، خانواده و بستگان بیمار هم نقش مهمی برای مواجهه بیمار با بیماری و کاهش عوارض آن دارند.

در گفتگو هایی که در موسسه خیریه فرهاد در جلسات گروهی با بیماران مبتلا به سرطان زنان بی سرپرست نیازمند، داشتیم ملاحظه شد که بیمارانی که روحیه خوب و بهداشت روانی مناسب داشتند بخصوص بیمارانی که خود را مسئول امور زندگی فرزندان و خانواده خود می دانند و احساس مسئولیت قوی تری دارند ،آنان که از محبت و توجه خانواده خود اطمینان خاطر بیشتری دارند وتلاش و دلبستگی آنان را برای سلامت و بهبودی خودمشاهده میکنند، در مقابله و مواجه با بیماری قوی تر و پایدار تر هستند و پی آمد های بیماری را بهترتحمل می کنند و با امیدواری و دلبستگی بسیار بیشتری به ادامه درمان خود می پردازند. این شیوه مواجه با بیماری واقعا باعث پیشرفت بهتر و درمان سریعتر این دسته از بیماران شده است.

در این موسسه ما نیز بخشی ازتلاش خود را برای تقویت این نوع نگرش و روش درمان و مقابله با بیماری قرار داده ایم و از بیماران مبتلا به سرطان صمیمانه تقاضا داریم به تقویت باورهای دینی خود بپردازند،کاهش تنش ها و اختلافات خانوادگی را وجه همت خود قرار دهند ،در حد توان خود ورزش را فراموش نکنند وبه تغذیه مناسب خود طبق نظر پزشکان اهمیت دهندو با خوش بینی به آینده، در برنامه زندگی خود تحولی ایجاد کرده و مطمئن باشند که سرطان درد بی درمان نیست اگر چه مسیری پر هزینه وطولانی را باید طی کنند البته نقش بستگان و خانواده بیماران در تقویت روحیه ومراقبت از آنان بسیار پراهمیت است.