ذبیح‌الله عواطف فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به تأمين برق سراب گيان و گاماسياب اظهار کرد: در این زمینه نسبت به احداث شش هزار و ۳۰۰ متر شبكه فشار متوسط و نصب دو دستگاه پست هوايي و احداث یک هزار و ۱۰۰ متر روشنايي معابر با اعتباري افزون بر چهار میلیارد و ۳۰۰ ميليون ريال اقدام شده است.

وی افزود: در راستای تأمين برق مساكن مهر باروداب نیز دو هزار و ۲۰۰ متر شبكه فشار متوسط احداث و يك دستگاه پست هوايي ۲۰۰ كيلوولت آمپر با اعتباري افزون بر یک میلیارد و ۴۵۰ ميليون ريال نصب شده است.

مدير توزيع برق نهاوند در ادامه به اشاره به دیگر اقدامات اجرایی در سال جاری عنوان کرد: در راستاي كاهش تلفات، كاهش خاموشيی ها و نرخ انرژي توزيع نشده، افزايش ضريب ايمني و رفع حريم شبكه‌ها اصلاح سه هزار و ۲۰۰ متر شبكه فشار ضعيف روستای فيازمان با اعتبار ۸۰۰ ميليون ريال انجام شد.

وی یادآور شد: برای تأمين روشنايی معابر بلوار ورودي گيان و تپه ابوذر نهاوند نیز یک هزار و ۷۰۰ متر شبكه روستايي احداث و ۹۵ دستگاه چراغ در معابر عمومي نصب شده است.

فاضلی عنوان کرد: اين مديريت در راستای جمع‌آوری برق‌های غيرمجاز و تبديل كارت‌هاي سبز به انشعاب دائم نسبت به احداث چهار هزار و ۵۰۰ متر شبكه فشار ضعيف در ۲۵ روستای شهرستان با اعتباري افزون بر یک میلیارد و ۵۰۰ ميليون ريال اقدام کرده است.

وی از دیگر اقدامات اجرایی در سال جاری را جابجايي شبكه ورودي شهر نهاوند عنوان کرد و افزود: در این راستا ۸۰۰ متر شبكه فشار متوسط دو مداره و ۸۰۰ متر شبكه فشار ضعيف و دو دستگاه پست هوايي جابه‌جا شد.

مدير توزيع برق نهاوند عنوان کرد: تعمير خطوط ۲۰ كيلوولت شهرك، كهريز، سراب، گرين، گيان و شهيد قدوسي، اصلاح خطوط ۲۰ كيلوولت گيان، برزول و كارخانه آسفالت و احداث ۷۰۰ متر رينگ زرين دشت و برزول از دیگر اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: راه‌اندازي فيدر ۲۰ كيلوولت زرين‌دشت در راستای كاهش پيك بار فيدرهاي كارخانه آسفالت و شهرك، نصب كاورينگ ۹۰ دستگاه پست هوايي و تعمير ونصب چهار دستگاه رگلوزر در راستای كاهش تعداد خاموشيیها و نصب يك دستگاه سكيونر گازي و شش سری كات‌اوت تيغه‌ای نیز در سال جاری انجام شده است.

فاضلی با اشاره به تبديل هشت كيلومتر سيم به كابل خودنگهدار در راستای ضعف ولتاژ ۱۵۰ مورد بیان داشت: ۵۰۰ مورد جمپر فشار ضعيف و دو هزار و ۵۰۰ مورد كابل سرويس مشتركين از ابتدای سال تاکنون اصلاح شده است.

وی از اصلاح و تعمير ۷۵ دستگاه پست هوايي خبر داد و گفت: رنگ‌آميزي پايه‌ها، نصب ۱۲۰ دستگاه چراغ ۷۰ وات سديم در نقاط مختلف، سرويس معابر روستايي با تعويض سه هزار لامپ كم مصرف، نصب ۱۲ دستگاه كنداكتور و نصب ۴۰ دستگاه ساعت نجومي از جمله اقدامات انجام شده در خصوص روشنایی معابر است.

مدير توزيع برق نهاوند با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه محورهاي روستايي شهرستان افزود: در این راستا نیز تعويض ۷۰۰ جمپر فشار ضعيف و سه هزار كابل سرويس با استفاده از وينچ كلمپ و سرويس و اصلاح ۹۵ دستگاه تابلو روستايي و ارت انجام شده است.

وی با اشاره به فروش یک هزار و ۹۶ انشعاب عادی در سطح شهرستان نهاوند ابراز داشت: بازرسي هفت هزار و ۵۳۵ مورد لوازم اندازه گيري‌عادي و یک هزار و ۵۹۹ مورد ديماندي، تعويض ۳۱۸ مورد لوازم اندازه‌گيري عادي و ۴۱ مورد ديماندي نیز از جمله اقدامات اجرایی در خدمات مشترکین طی سال جاری بوده است.

مدير توزيع برق نهاوند در پایان عنوان کرد: از اقدامات مهم مدیریت توزیع برق نهاوند در راستای کنترل و کاهش پیک بار تابستان در سال جاری می‌توان به امضای ۱۷۲ مورد تفاهم‌نامه با کشاورزان اشاره کرد.