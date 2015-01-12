رضا عاطفی کارگردان مستند «پدرم ایران؛ مادرم ایران» درباره از سرگیری ساخت این فیلم به خبرنگار مهر گفت: سال 1386 تصمیم گرفتم مستندی با موضوع شهدای پرورشگاهی بسازم اما سرمایه‌گذار مناسب پیدا نمی کردم.

وی افزود: حتی این طرح در مدیریت گذشته مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مطرح شد اما مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه در دوران مدیریت محمد طباطبایی نژاد بر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی این طرح تصویب شد و قرار شد در مدت زمان سه ماه فیلم را تحویل دهیم اما به دلیل پراکنده بودن اطلاعات نتوانستیم در زمان موعود این مستند را به انجام برسانیم ولی با همکاری‌ای که از سوی سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه تحقیق و پژوهش صورت گرفت این کار به مرحله اجرا رسید.

کارگردان سریال «به خدا تعظیم می کنم» تاکید کرد که دکتر هاشمی رییس سازمان بهزیستی و سرهنگ کرامتی فرمانده بسیج این سازمان همکاری های لازم را انجام داده‌اند.

عاطفی با اشاره به اینکه اطلاعات موجود از شهدایی که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی بوده‌اند اندک است، گفت: تحقیقاتی که در بهزیستی درباره شهدای پرورشگاهی داشتم مبین این بود که اطلاعات این شهدا در پرونده های موجود بسیار اندک است. من می خواهم از این فرصت استفاده کنم و از همرزمان و مربیان شهدای پرورشگاهی دعوت کنم تا خاطرات خود را برای دوربین مستند «پدرم ایران؛ مادرم ایران» تعریف کنند تا این فقر اطلاعات تا اندازه‌ای برطرف شود.

کارگردان فیلم مستند «پدرم ایران؛ مادرم ایران» درباره بخش های مختلف این مستند توضیح داد: بخش نخست به نوعی معرفی این شهدا است و در بخش دیگر سراغ همرزم های شهدای پرورشگاهی می رویم و از نگاه آنها موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

عاطفی در پاسخ به این پرسش که آیا سراغ جانبازانی که در دوران کودکی یا نوجوانی تحت سرپرستی بهزیستی بوده‌اند نیز رفته است؟ گفت: یکی از بخش هایی که دوست دارم در مستند «پدرم ایران؛ مادرم ایران» کار کنم جانبازان و آزادگان پرورشگاهی است اما در این حوزه مشکلاتی وجود دارد.

«کارگردان مجموعه پرفورمنس «یک یده یک اجرا» متذکر شد: به عنوان یک فیلمساز عشق و علاقه ام به این موضوع را در کار گذاشته ام و ساخت فیلم بلندم را به تعویق انداختم تا این مستند را بسازم و همه هدفم از ساخت این فیلم این است که یادوری کنم چنین قشری از جامعه وجود داشتند و به جنگ تحمیلی رفته اند. در نظر دارم بعد از ساخته شدن این مستند، یک فیلم کوتاه داستانی، یک فیلم بلند سینمایی و سریال با این موضوع بسازم اما منتظرم این مستند به انجام برسد و بعد سراغ بخش های دیگر بروم.

عاطفی در پایان درباره ساختار مستند «پدرم ایران ؛ مادرم ایران» گفت: این مستند ساختار مصاحبه گونه ندارد و قرار است فیلمی چند وجهی از آب درآید.