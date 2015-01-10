۸۰ درصد منابع طبیعی در روستاها قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمايي دهياران شهرستانهاي قزوين، البرز و آبيک ظهر شنبه با حضور كريم حبيبي انبوهي مديركل دفترامور روستايي وشوراهاي استانداري برگزار شد.

کریم حبیبی انبوهی در این مراسم اظهارداشت: بين توسعه پايدار و توجه به مسائل زيست محيطي و حفظ و صيانت از عرصه هاي طبيعي هماهنگی لازم وجود دارد و با توجه به اينكه بيش از ۸۰ درصد عرصه هاي طبيعي درمناطق روستايي وجود دارد نقش دهياران درصيانت از اين عرصه ها حائز اهميت است.

وی افزود:با تغييرات ايجاد شده در الگوي مصرف جوامع روستايي و افزايش سريع توليد پسماند دراين مناطق يكي از عوامل مخرب منابع طبیعی وآلاينده محیط زیست، پسماند روستايي است كه اگر تدبيري براي آن انديشيده نشود درآينده با چالش بزرگ زيست محيطي در روستاها مواجه خواهيم شد.

این مسئول بیان کرد: يكي از وظايف دهياران مديريت پسماند روستا با مشاركت اهالي است كه بايد با استفاده از امكانات و تجهيزات كه در اختيار دارند اين امر را در سرلوحه كار خود قرار دهند.

حبيبي با اشاره به اينكه توسعه پايدار روستايي مستلزم ايجاد اشتغال در روستا براي پايداري جمعيت در روستاهاست افزود: عليرغم خدماتي كه در سالهاي پس ازانقلاب به روستاها ارائه شده اين امرچون بااقتصاد روستا پيوند نداشته به پايداري جمعيت روستا منجر نشده و روند مهاجرت را تشديد كرده لذا تداوم سياست هاي گذشته به افزايش روند مهاجرت خواهد انجاميد.

وی گفت: دولت تدبير و اميد با آسيب شناسي استراتژي توسعه روستايي به ارائه طرحهاي اشتغال زا مبادرت ورزيده و در همين راستا معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور با ارائه طرح مشاركت مردمي و توسعه اقتصادي به كليه طرحهاي توليدي و خدماتي كه درقالب شركتهاي تعاوني ويا سهامي توسط روستائيان ارائه شود به ميزان ۳ برابر آورده آنان بانرخ بهره ۴ درصد تسهيلات اعطاء مي کند، ضمن اينكه آحاد روستائيان كه بصورت فردي هم متقاضي اجراي طرحهاي یادشده در روستاها باشند مي توانند از اين تسهيلات با نرخ بهره یارانه ای استفاده کنند.

وی از دهياران خواست ضمن تبيين اين طرح درروستاها، متقاضيان رابراي طي فرايند قانوني به كميته برنامه ريزي شهرستان معرفي کنند.