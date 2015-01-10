۱۰ کاربرد عجیب و غریب «پودر بچه»

مجله مهر: اگر شما فکر می کنید پودر بچه فقط برای صاف و تازه نگه داشتن پوست است، شما واقعا قدرت آن را دست کم گرفته اید. سعی کنید از این پودر برای حل مشکلات روزانه خود استفاده کنید، تا از پتانسیل بالای آن آگاه شوید.

۱. گردنبند گره خورده

هرگز زمان زیادی را برای از هم باز کردن گردنبند در هم پیچیده شده، هدر ندهید. گره را با پودر بچه کمی شل کنید و از یک پین برای باز کردن آن استفاده کنید.

۲. وسایل خانه که بوی بد گرفته اند

می توان کشوها، مبلمان ها و سایر وسایل خانه را که بوی بد و کهنگی گرفته یا کپک زده اند، با ریختن مقداری از پودر بچه تازه نگه داشت و خوشبو کرد.

۳. مو های چرب

اکثر شامپو های خشک بر پایه نشاسته هستند؛ بنابراین پودر بچه، یک اثر مشابه در مواقع تنگنا (نداشتن شامپو) دارد. در این مواقع، مقداری از پودر را در دست تان بریزید و آن را بر روی پوست سر خود ماساژ دهید تا روغن های اضافی خیس خورده و با آب شسته شوند.

۴. یک شب سوزان تابستانی

خزیدن به یک تخت گرم و گیرا تعریف کاملی از آرامش شب نیست. گرد و غبار پودر را بین ملافه های خود بریزید تا به جذب عرق و خنک نگه داشتن آن ها کمک کند.

۵. مورچه های مزاحم

این مزاحمان را با مسدود کردن مسیر آن ها با پودر (آنها طرفداران عطر و بوی آن نیستند)، از آشپزخانه خود دور نگه دارید.

۶. لکه های چربی

از ریخته شدن سس سالاد بر روی لباس خود نگرانی نداشته باشید، قصد ما تبلیغ یک پودر لباس شویی گران قیمت نیست! قبل از شستشوی معمولی لباس، روی هر لکه چربی، پودر بچه را ریخته و به لباس ضربه بزنید تا چربی جذب پودر شده و به راحتی شسته شود.

۷. رفع اصطکاک دستکش شستشوی ظروف

یک خانم خانه دار می گوید: "پس از شستشوی ظروف، من مقدار کمی از پودر را درون دستکش لاستیکی خودم می ریزم. این کار به این که آنها را تازه نگه دارم تا در مرتبه بعد دستکش به راحتی وارد دست من شود، کمک می کند."

۸. چوب جنگلی کفِ جیر جیر کننده

پودر بچه را بر روی سطح کفِ چوبی خانه تان بریزید و آن را آرام به ترک ها واردکنید تا جلوی ایجاد صدای جیر جیر آن ها را بگیرد. مقدار اضافه آن را پاک کنید و از صدای سکوت لذت ببرید.

۹. پای شنی

یک بطری مناسب را از پودر بچه پر کنید و در کیف ساحلی خود قرار دهید. در پایان روز، آن را بر روی پوست خود مالش دهید تا شن و ماسه دریا براحتی از پوست تان جدا شود.

۱۰. عرق پا

برای جلوگیری از ایجاد بوی عرق پا، پودر را در کفش خود بپاشید. جوراب را فراموش کنید، پودر، پای شما را خشک نگه داشته و می توانید بدون نگرانی، پابرهنه در آپارتمان راه بروید.