بررسی مشکلات زاینده رود با حضور 13 چهره علمی ایرانی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشست بین‌المللی تخصصی "پایداری رودخانه زاینده‌رود ‌از زردکوه تا باتلاق گاوخونی" با حضور مدیران ارشد شهر و استان اصفهان و جمعی از متخصصان داخلی و خارجی صبح امروز در مجتمع آموزشی فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد.

در این نشست علمی بین المللی 13 چهره برجسته دانشگاهی از کشورهایی چون انگلیس، ایتالیا، آمریکا و کانادا به همراه اساتید صاحب نظر داخلی به ویژه متخصصان دانشگاه صنعتی اصفهان در مدت 2 روز به بررسی دلایل ایجاد بحران در حوزه آبخیز زاینده رود، مشکلات بوجود آمده و راهکارهای علمی و عملی احیای این رودخانه خواهند پرداخت.

در ابتدای این مراسم دکتر سید محمود مدرس هاشمی- رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع آب به دلیل محدودیت های نسبی دسترسی به آن به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک چون ایران گفت: وجود قنوات با عمق هایی قریب به 300 متر در زیر زمین که توسط دست حفاری می شده و هنوز نیز پس از سه هزار سال مرمت و مورد استفاده قرار می گیرند از شاهکارهای آبرسانی ایرانیان است.

وی با اشاره به وقوع دوره های ممتد خشکسالی طی 10 سال گذشته، بارگذاری بیش از توان اکولوژیکی در فلات مرکزی ایران به لحاظ استقرار صنایع آب بر، تمرکز جمعیت و نیز توسعه کشاورزی برای تولید غذا تصریح کرد: به نظر می رسد بالاترین چالش پیش رو، مسئله تأمین آب با کیفیت مناسب در این بخش از ایران باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نگرش جامع همراه با مشارکت همگانی را تنها راه نجات رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های کشور بر مبنای نظر متخصصان این رشته دانست و ادامه داد: در این زمینه تجارب بین المللی زیادی وجود دارد که از چند دهه پیش آغاز شده و نیاز است تا ما نیز از این تجارب گرانقدر حداکثر استفاده را نماییم.

وی با اشاره به خدمات ارزنده دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه آموزش، تربیت نیروی انسانی و نیز تحقیقات و پژوهش در حوزه های مختلف مربوط به منابع آب به بخشی از افتخارات و دستاوردهای این دانشگاه برتر کشور پرداخت و گفت: در سال 2014 بر اساس رتبه بندی تایمز، دانشگاه صنعتی اصفهان در بین 400 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.

مدرس هاشمی افزود: دانشکده مهندسی عمران، دانشکده کشاورزی، دانشکده منابع طبیعی و نیز پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان از جمله بخش های مرتبط با موضوع آب در این دانشگاه می باشد.

وی با اشاره به دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان به ویژه در حوزه مقالات، کتاب ها، طرح های تحقیقاتی و ارتباطات بین المللی اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع آب در این دانشگاه تصریح کرد: دو طرح کلان ملی "ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی" و نیز " دانش و فناوری بازیافت پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی" ازجمله طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان در این زمینه است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با ذکر برخی از سوابق این دانشگاه در برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی در زمینه مهندسی و مدیریت منابع آب گفت: کنفرانس بین المللی "مدیریت منابع آب 1995" با همکاری سازمان یونسکو در سال 1371، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران در سال 1385 و نیز ششمین و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران را در سال های 1382 و 1391 با ارائه مقالات و کارگاه های متعدد تخصصی در زمینه آب از جمله آن ها است.

مدرس هاشمی اضافه کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان بیش از 20 سمینار تخصصی و نشست های هم اندیشی در سطح استان اصفهان در رابطه با مدیریت خشکسالی و پیش بینی اثرات تغییر اقلیم برگزار نموده که نتایج آن در طرح جامع مدیریت بحران استان با همکاری استانداری اصفهان تبلور یافته است.

وی با بیان این که این دانشگاه با محوریت پژوهشکده آب و فاضلاب خود هم اکنون همکاری در زمینه طرح مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز زاینده رود با مسئولیت شرکت آب منطقه ای اصفهان را بر عهده دارد تصریح کرد: این طرح با مشارکت گروه همکاران بین المللی از کشور آلمان در حال انجام است و فاز دوم آن نیز از سال آینده آغاز خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار امیداوری کرد: نشست بین‌المللی تخصصی پایداری رودخانه زاینده‌رود ‌از زردکوه تا تالاب گاوخونی منجر به نقشه راهی برای خروج از بحران کم آبی و نیز نجات زاینده رود از زردکوه تا تالاب گاوخونی باشد.

دکتر حمیدرضا صفوی با اشاره به اهمّیت بحران زاینده رود به دلیل تبعات بوجود آمده در آب های زیرزمینی تصریح کرد: مصرف بیش از حد آب در 160 کیلومتر از مسیر این رودخانه، سبب افزایش مشکلات ناشی از این بحران شده است.

وی تصریح کرد: اگر در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال طرح ۹ ماده ای احیای زاینده رود اجرایی نشود ما در شرایط نرمال سالانه با ۴۰۰ میلیون مترمکعب کمبود آب مواجه می شویم و در شرایط خشکی نیز ۸۰۰ میلیون کمبود آب خواهیم داشت.

نشست بین‌المللی علمی تخصصی "پایداری رودخانه زاینده‌رود ‌از زردکوه تا تالاب گاوخونی" که با همکاری مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان، استانداری و شهرداری اصفهان صبح امروز در مجتمع آموزشی فرهنگی اردیبهشت دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد، فردا در اصفهان به کار خود پایان خواهد داد.