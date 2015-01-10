به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان ظهر شنبه در نشست منطقه ای مدیران هیئت های اسکیت با اشاره به اینکه رشته ورزشی اسکیت توسط بخش های مختلف اقتصادی کشور مورد حمایت قرار بگیرد، اظهار داشت: این رشته یک رشته المپیکی است و دارای مواد بسیار زیاد و قابل توجه در المپیاد های مختلف است.

وی افزود: اگر این رشته توسط بخش های مختلف اقتصادی کشور مورد حمایت قرار بگیرد می تواند اتفاق های خوبی را در سطح آسیایی و حتی جهانی سبب شود.

وی بیان کرد: امسال در حوزه رولر کاروان هشتاد نفره ایران به مسابقات قهرمانی آسیا که هر دو سال یک بار برگزار می شود اعزام شدند.

محمدیان افزود: ورزشکاران کشور در هشت رشته با ورزشکاران دیگر کشور ها رقابت کردند که در این رقابت ها توانستند دو مدال نقره و دو مدال برنز برای کشور به ارمغان آورند.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور گفت: مسابقات آسیایی اسکیت نقش مهمی در سطح رنکینگ کشور ها دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: برای توسعه ورزش اسکیت این ورزش باید بیشتر مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.