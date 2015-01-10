به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار امینی عصر امروز در بخش دوم نشست بین‌المللی تخصصی پایداری رودخانه زاینده‌ رود از سرآب تا پایاب این رودخانه زاینده رود را موجودی بیمار برشمرد و اظهار داشت: به گفته وزارت نیرو از سال ۸۷ تا ۸۹ بیشتر از یک هزار و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد حوضه آبریز زاینده ‌رود نشده است اما در این مدت بیشتر از ۳ میلیارد مترمکعب مصرف داشته ایم.

وی افزود: به شکل طبیعی در تمامی حوضه های آبی دنیا مقدار آبی که در درون رودخانه جریان پیدا می‌کند چندین بار در چرخه طبیعت مورد استفاده قرار گرفته و به گردش در می آید.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزان استان اصفهان تاکید کرد: برخلاف جریان طبیعت دست انسانی بخشی از آب این رودخانه را به شکل غیرطبیعی از آنها خارج می کند و بدین شکل این آب تنها یک بار مصرف می شود که این موضوع جزو بزرگترین آسیب هایی است که حوضه آبریز زاینده رود نیز درگیر آن است.

به دلیل برداشتهای غیرمجاز راندمان آب رودخانه به ۳۳ درصد رسیده است

وی ادامه داد: بدین شکل دخالت بشری در این امر موجب شده که راندمان آب به ۳۳ درصد برسد و طبیعی است که بحران کنونی آب را شاهد باشیم.

امینی با اشاره به تخصیص ۱۷۶ میلیون مترمکعب آب برای تالاب گاوخونی ابراز داشت: این تخصیص به دلیل هدر رفت‌ها واقعی نیست و تا زمانی که حوضه آبریز زاینده رود به درستی به شکل طبیعی خود برنگردد نمی توان این تالاب را احیا کرد.

وی با اشاره به دقیق بودن طومار شیخ بهایی در تقسیم بندی آب حوضه زاینده رود بیان داشت: در این طرح آبرسانی به سطح شهر به گونه ای طراحی شده است که حتی زمانی که آب این نهرها را می‌بستند جریان آب قطع نمی‌شده چراکه زمین آب مازاد خود را پس می‌داده است.

وی اضافه کرد: این مسئله بدان دلیل است که قنوات، چشمه‌ سارها و زهکشها سبب چرخش آب در حوضه آبریز می شدند امابشر با دخالت کردن در امور طبیعی و حفر چاه های غیرمجاز بدنه حوضه را سوراخ سوراخ و موجب خروج غیرطبیعی آب شده است.

وی با اشاره به وجود ۱۵۰ بند در طول رودخانه زاینده رود که هرکدام بخشی از آب را دپو می‌کند، تصریح کرد: این موضوع خود در هدر رفت آب تاثیر بسیاری دارد بدین لحاظ رودخانه زاینده رود باید سامان پیدا کند.

چرخه آب رودخانه زاینده رود ساماندهی شود

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزان استان اصفهان با انتقاد از مدیریت نادرست در زمینه توزیع آب رودخانه زاینده رود اظهار داشت: با توجه به اینکه اکنون ۴۰ درصد آبی که از سد خارج می‌شود به اصفهان نمی ‌رسد باید چرخه آب را در رودخانه سامان‌دهی کنیم.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی‌که بهره‌ برداران و حق‌آبه داران را در تصمیم گیری ها دخالت ندهیم به نتیجه مطلوب نمی رسیم، تاکید کرد: رودخانه زاینده‌ رود طاقت توسعه بیش از حد را ندارد.

وی با اشاره به اینکه کشت های بیش از حد در بالادست و پایین دست رودخانه سالیانه ۶ هزار مترمکعب آب نیاز دارد، اضافه کرد: گروه سیاست‌گذاری آب وزارت نیرو این مطلب را تائید کرد که ۲۳۷ میلیون مترمکعب آب به چهارمحال و بختیاری داده شده و این به آن معنا است که در پائین دست ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب کم می‌آوریم.

مجوزهای برداشت آب از زاینده رود با منابع موجود همخوانی ندارد

امینی اضافه کرد: مجوزهای برداشت آب از حوضه آبریز زاینده ‌رود با منابع آبی موجود همخوانی ندارد و باید هر چه سریع تر در این زمینه چاره اندیشی شود.

وی با اشاره به حضور یک میلیون جمعیت اضافی در اصفهان به دلیل حضور صنایع، ابراز داشت: اما مسئله مهم این است که این افراد آب شرب، صنعت و کشاورزی خود را به همراه نیاورده اند و این امر موجب بحران شده است.

وی اضافه کرد: مسئله پساب ها موضوع مهم دیگری است که باید توجه کافی به آن شود چراکه این امر در صرفه جویی مصرف آب بسیار موثر است.