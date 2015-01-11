تئاتر مهمان ادارات فارس می شود/ سالن هودی چشم به راه یک اتاق

به گزارش مهر، افتتاح یک کافه کتاب در شیراز با حضور رضا کیانیان انگار برای اهالی تئاتر خوش قدم بوده و قول هایی برای حل مشکلات محل تمرین تئاتر در شیراز داده شده است.

تئاتر در شیراز سال ها است که به دلیل نبود زیر ساخت و مشکلات محل تمرین و اجرا به لحاظ کیفی و کمی ضرر کرده است.

این هنر که در پایتخت فرهنگی بسیار مظلوم است در سال های گذشته نه سالن اجرا داشته است و نه محلی برای تمرین.

اختلافات درونی بچه های تئاتر ، نبود امکانات در کنار نبود دانشگاهی مناسب برای آموزش این رشته سبب شد که تئاتر در شیراز از سال های طلایی دهه پنجاه و شصت خود بسیار فاصله بگیرد.

این فاصله آنقدر محسوس بود که متاسفانه بسیاری از هنرمندان تئاتر شیراز از این شهر مهاجرت کرده و در تهران و شهرهای دیگر حرفه خود را دنبال کردند.

در اجراهای عمومی نیز آنقدر کیفیت آثار دچار انتقاد بود که تماشاگران کم کم عطای تماشای نمایش را به لقایش بخشیدند.

در سال های اخیر افراد نخبه و پیشکسوت کمتر کار کردند و در مقابل تعداد هنرمندان تئاتر و گروه های تئاتر نیز بدون هیچ حساب و کتابی افزایش یافت.

درد نبود محل تمرین در حالی برای اهالی تئاتر مضاعف شد که بسیاری از ادارات در این شهر دارای سالن تئاتر هستند اما بچه های تئاتر در ساعات تعطیلی این ادارات هیچ سهمی از آنها نداشتند.

سالن های محدود مانند تالار ابوریحان این شهر بیش از اینکه در اختیار بچه های تئاتر باشد با تغییر هر مدیری به زیر تیغ تعمیرات می رفت.

سالنی که معروف است به همت مرحوم استاد لایق پدر تئاتر شیراز در جنوب شهر ساخته شد تا اقشار کم درآمد و کارگران با نمایش آشنا شوند.

اما همین سالن امروز تنها امید بچه های تئاتر است و جالب اینکه تالار حافظ به عنوان تالار اصلی شهر شیراز همواره در اختیار هنر پولدار موسیقی قرار می گیرد اما بچه های نمایش سهم اندکی در شب های آن دارند.

حمایت عجیب از موسیقی در شرایطی که سینما، تئاتر و ادبیات در شهر شیراز بسیار مظلوم است صدای بسیاری از هنرمندان را درآورده و انگار کسی هم پاسخگو نیست.

به هر حال افتتاح یک کافه کتاب بهانه شده تا برخی مسئولین قول دهند که اهالی تئاتر می توانند از سالن ادارات برای تمرین استفاده کنند.

این اتفاق بسیار مبارک است هرچند که پس از مهاجرت بسیاری از هنرمندان عده ای این مسکن موقت را نوش دارو بعد از مرگ سهراب می دانند ولی به هرحال ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است.

شاید واگذاری چند ساعته این سالن ها برای تمرین انگیزه ای شود که نخبگانی که سال ها از تئاتر کناره گیری کردند دوباره به تئاتر برگردند.

اگر البته این وعده مانند دیگر وعده ها در حد شعار نماند و عملی شود زیرا بیش از این نیز از این قول ها به اهالی تئاتر زیاد داده شده بود که معروفترین آن قول احداث تالار مهر در شیراز است که هنوز در حد یک زمین خالی باقی مانده است.

برای حل مشکلات هنرمندان مصمم هستیم

اما مشاور عالی استاندار فارس در این راستا به خبرنگار مهر، گفت: برای حل مشکلات هنرمندان مصمم هستیم.

محمود موسوی اظهار داشت: شهر شیراز دارای پیشینه فرهنگی غنی است و هنر در میان مردم این شهر بسیار محبوب است.

مشاور عالی استاندار فارس ابراز داشت: هنر در شیراز می تواند در کنار ابعاد معنوی خود به عنوان یک صنعت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی موثر باشد.

وی تصریح کرد: نقش هنر در اشتغال آفرینی امروزه بسیار پررنگ است و متولیان فرهنگ باید نگاهی فراگیر و آینده نگر به این مقوله داشته باشند.

موسوی یادآور شد: مقام معظم رهبری بارها بر موضوع اهمیت فرهنگ تاکید داشته اند و مسئولین نیز باید فرامین ایشان در حوزه فرهنگ را به ویژه در سال اقتصاد و فرهنگ با جدیت دنبال کنند.

مشاور عالی استاندار فارس ادامه داد: دولت یازدهم برای حوزه فرهنگ اهمیت بسیاری قائل است و حل مشکلات هنرمندان را اولویت کاری خود می داند.

وی گفت: در استان فارس نیز موانع و مشکلات بررسی شده و در همین مقوله نمایش قرار شد هماهنگی های لازم انجام گیرد و هنرمندان بتوانند از برخی سالن ها به عنوان محل تمرین استفاده کنند.

رییس حوزه مشاوران استاندار فارس افزود: تهيه و تدوين تقويم و برآورد ظرفيت سالن هاي شهر شيراز در ايام هفته مطرح شده و مسئولین باید در این راستا سریعا اقدام کنند.

وی ادامه داد: برگزاری جلساتی با حضور مشاور امور فرهنگي استاندار فارس،مديركل دفتر فني استانداري ،مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، شهردارشيراز و معاون فرهنگي اين شهرداري در راستاي استفاده اصحاب تئاتر از ظرفيت سالن هاي موجود می تواند مفید باشد.

موسوی یادآور شد: این امکانات سخت افزاری باید در اختیار هنرمندان قرار بگیرد تا در تربیت نسل جوان با استفاده از ابزار مهم فرهنگ و دین بتوانیم موفق تر عمل کنیم.

امیدواریم مشکل تئاتر حل شود

اما بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران نیز در این راستا به مهر، گفت: امیدواریم با همکاری ادارات شاهد برطرف شدن مشکلات تئاتر باشیم.

رحیم هودی اظهار داشت: در اختیار قرار دادن سالن های ادارات برای تمرین اهالی تئاتر اتفاق مبارکی است.

وی ادامه داد: البته تمرین تئاتر شروعش مشخص است اما انتهایش را نمی توان مشخص کرد و مسئولین سالن ها باید در نظر داشته باشند که تمرین تئاتر مانند همایش و سخنرانی نیست.

بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران بیان کرد: امیدوارم که با یک برنامه ریزی مدون در آینده شاهد نباشم که برای تولید فرهنگ ، هنرمندان مجبور باشند در پیچ و خم یافتن زیر ساخت های اولیه باشند.

هودی افزود: نکته دیگری که توسط شهردار وعده داده شده اختصاص اتاق کنار سالن هودی به اهالی تئاتر است که خود این اتاق نیز می تواند برای تمرین اهالی تئاتر مفید باشد.

وی بیان کرد: هر چه حمایت بیشتر باشد جوانان بیشتر برای اعتلای فرهنگ کشور تلاش خواهند کرد.

حل مشکلات اهالی تئاتر یکی از آرزوهای دیرینه این قشر از اقشار جامعه فرهنگ شیراز است که سال ها است به طول انجامیده است.