  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ دی ۱۳۹۳، ۷:۴۶

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

ملی‌پوشان در هتل تمرین کردند/ اعلام زمان حرکت به سمت ورزشگاه

ملی‌پوشان در هتل تمرین کردند/ اعلام زمان حرکت به سمت ورزشگاه

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز به وقت محلی، تمرین سبکی را در طبقه دوم هتل محل اقامت خود برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، تیم ملی فوتبال ایران ساعت 20 امشب یکشنبه در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه اصلی ملبورن برابر بحرین به میدان می‌رود.

طبق برنامه کادرفنی، ملی‌پوشان پس از صرف صبحانه در ساعت 10 صبح، در طبقه دوم هتل اینترکونتینانتال تمرین سبکی را برگزار کردند که این تمرین از ساعت 11 الی 11:30 برگزار شد.

شاگردان کی‌روش پس از صرف ناهار و حضور در نشست توجیهی، ساعت 17 راهی ورزشگاه اصلی (مستعطیل) شهر ملبورن می‌شوند.

مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی، با ابراز رضایت از وضعیت تیم ملی، ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان بازی قابل قبولی را برابر بحرین از خود ارائه کرده و بتوانند در این بازی به پیروزی دست یابند.

 

 

 

کد مطلب 2462196

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها