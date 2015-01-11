به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، تیم ملی فوتبال ایران ساعت 20 امشب یکشنبه در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا در ورزشگاه اصلی ملبورن برابر بحرین به میدان میرود.
طبق برنامه کادرفنی، ملیپوشان پس از صرف صبحانه در ساعت 10 صبح، در طبقه دوم هتل اینترکونتینانتال تمرین سبکی را برگزار کردند که این تمرین از ساعت 11 الی 11:30 برگزار شد.
شاگردان کیروش پس از صرف ناهار و حضور در نشست توجیهی، ساعت 17 راهی ورزشگاه اصلی (مستعطیل) شهر ملبورن میشوند.
مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی، با ابراز رضایت از وضعیت تیم ملی، ابراز امیدواری کرد ملیپوشان بازی قابل قبولی را برابر بحرین از خود ارائه کرده و بتوانند در این بازی به پیروزی دست یابند.
نظر شما