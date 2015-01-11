به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای حدیث پارسایی با اشاره به مباحث ولایی از مجموعه گذری بر زندگی عالم ربانی و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج آقامجتبی تهرانی (ره) است که با هدف گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوهای دینی برگزار می شود.

در نشست دهم که با موضوع «حیات طیبه» است، به مروری بر زندگی، دوران تحصیل، هجرت به نجف، تحصیل در محضر حضرت امام (ره)، تشکیل جلسات اخلاق و تفسیر در بازار تهران، دروس خارج و خدمت صادقانه ۴۰ساله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) پرداخته می شود.

علاقه مندان جهت شرکت در این نشست می توانند امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه، ساعت ۱۰ صبح به فرهنگسرای سرو به نشانی خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی یکم مراجعه کنند.