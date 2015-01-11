واکنش آمریکا به حملات تروریستی به شمال نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به محکومیت حملات بوکوحرام به شهر باگا در ایالت بورنو در شمال نیجریه از سوی آمریکا گزارش داد که واشنگتن بر لزوم مجازات عاملان حملات تروریستی تاکید کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه ضمن اعلام حمایت واشنگتن از تلاش ها برای پایان دادن به فعالیت‌ های بوکوحرام تاکید کرد نیجریه نباید اجازه دهد که این حملات وحشتناک توجه را از لزوم برگزاری یک انتخابات مسالمت آمیز و قابل قبول در روز چهاردهم فوریه منحرف کند.

این اظهارات درحالیست که "مایک اومری" سخنگوی دولت نیجریه با اشاره به حمله هوایی ارتش این کشور علیه بوکوحرام و اعزام نیروی گسترده به منطقه بقا از کشته شدن صد نفر در جریان حمله این گروه تروریستی به این شهر خبر داده است.

بر اساس این گزارش تروریست های بوکوحرام ساختمان های بسیاری را در شهر بقا ویران کرده، دهها غیرنظامی را به قتل رسانده، حومه شهر "داماتورو" مرکز ایالت "یوب" را منفجر کرده و در این بین شماری از سربازان ارتش نیجریه از منطقه گریختند.

در ادامه این گزارش آمده است که در پی خروج دو هزار فرد دیگر از مرز نیجریه و چاد در هفته گذشته، دولت چاد ناچار به درخواست کمک از جامعه جهانی شد که آژانس ملی مدیریت اضطراری نیجریه که با صلیب سرخ همکاری می کند، از کمک خود به حدود دو هزار نفری خبر داد که از شهر بقا گریخته اند.

بوکرام بخش‌های وسیعی از ایالت بورنو در شمال شرقی نیجریه را در کنترل دارد و باگا یکی از آخرین شهرهای منطقه کوکاوا بود که دولت هنوز کنترل آن را در اختیار داشت. بوکوحرام با ربودن 276 دختر دانش آموز در ماه آوریل سال گذشته باعث خشم و اعتراض جامعه جهانی شد.

ارتش هنوز نتوانسته این دختران را پیدا کرده و نجات دهد و به جز جند نفر که خود فرار کرده‌اند، هنوز 219 نفر از این دانش آموزان در اسارت هستند. گفته می‌شود بوکوحرام مردان جوان را به عنوان سرباز و دختران را برای بردگی جنسی یا عملیات انتحاری می‌ رباید.