تخلیه و بارگیری کالا در بندر کیش به مرز ۲.۷ میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمود قنبری آخرین آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد بندر تجاری کیش در بخش های کالا و مسافر طی نُه ماهه سال ۹۳را تشریح کرد و افزود: طی مدت یادشده، در مجموع دو میلیون و ۶۹۹ هزار و ۷۴۱ تن انواع کالا در جزیره کیش تخلیه و بارگیری شد.

وی اضافه کرد: از این میزان، ۲ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۳۲ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۲۴۶هزار و ۳۰۹ تن غیرنفتی آن کالاهای نفتی اختصاص دارد که به ترتیب ۳۱ و ۲۳ درصد افزایش داشته است.

قنبری سهم عملیات مربوط به صادرات و واردات کالای غیرنفتی در این بنادر را حدود ۸۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: از این میزان، ۷۴ هزار و ۱۶تن مربوط به فعالیت های واردات و ۵ هزار و ۹۸۴تن نیز به صادرات این کالاها اختصاص دارد که در زمینه واردات ۲۳درصد و در زمینه صادرات ۱۱۹ درصد رشد را شاهد بوده ایم.

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش حجم عملیات کاپوتاژ کالاهای غیرنفتی در این بنادر را طی نُه ماهه سال جاری ۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۴۳۲ تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۲درصد افزایش داشته است.

وی همچنین بیان کرد: طی این مدت، ۲۳۱ هزار و ۱۴۶ تن کالای نفتی در جزیره کیش تخلیه و ۱۵هزار و ۱۶۳ تن بارگیری شد.

وی با اعلام اینکه جزیره کیش به عنوان یکی جزیره دردای جاذبه های بسیار زیاد گردشگری دریایی و تجاری هر ساله پذیرای خیل عظیمی از مسافران دریایی از اقصی نقاط ایران است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۳۱۹ هزار و ۵۴۲نفر - سفر در بندر این جزیره به ثبت رسید.

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش اضافه کرد: طی همین مدت، جابجایی رقمی حدود ۲۲هزار و ۶۴۲دستگاه خودرو به وسیله شناورهای لندینگ کرافت در مسیر بنادر لنگه، چارک و آفتاب به کیش و بالعکس به انجام رسید.

قنبری در پایان از پهلوگیری ۱۱هزار و ۲۳۸ فروند انواع شناور بزرگ و کوچک در این بندر طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: طی نُه ماهه گذشته، حدود ۱۸۹هزار و ۵۹۱ نفر سفر گردشگر دریایی نیز در بندر این جزیره توسط هشت شناور به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است، بندر کیش با بهره مندی از ۱۴ پست اسکله دارای ظرفیت اسمی سالانه ۲.۳ میلیون تن و ظرفیت جابجایی ۷۳۰ هزار مسافر دریایی در سال است.

یادآور می شود، این بندر با آبخور حداکثری ۷.۵ متر قابلیت پهلودهی کشتی هایی تا ظرفیت ۱۲ هزار تن است.