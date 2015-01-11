پیروزی مدافع عنوان قهرمانی در زمین مینه سوتا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال سن آنتونیو اسپرز بامداد امروز یکشنبه در ادامه رقابتهای حرفه‌ای NBA در خانه تیم مینه سوتا تیمبروولوز برتری 108 بر 93 را رقم زد. در این بازی " آوستین دی" فوروارد تیم سن آنتونیو با کسب 22 امتیاز، 10 ریباند و یک پاس منجر به امتیاز عملکرد بهترین نسبت به "تیم دانکن" و "تونی پارکر" ستاره های این تیم داشت و نقش مهمی را در کسب این برد ایفا کرد. "مانو جینوبیلی" بازیکن با سابقه آرژانتینی تیم اسپرز غایب بزرگ تیمش بود.

در دیگر بازیهای امروز نتایج زیر حاصل آمد:

* نیویورک نیکس 82 - شارلوت هورنتس 110

* تورنتو رپتورز 109 - بوستون سلتیکس 96

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 93 - ایندیانا پیسرز 92

* هوستون راکتس 97 - یوتا جاز 82

* لس آنجلس کلیپرز 120 - دالاس ماوریکس 100

* دیترویت پیستونز 98 - نیوجرسی نتس 93

* شیکاگو بولز 95 - میلواکی باکس 87

