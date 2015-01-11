آموزش پرورش برای ادامه تحصیل بانوان متاهل تسهیلات فراهم کند

فائزه عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خشونت و قساوت عامل تفرقه و پراکندگی می شود گفت: اساس مدیریت صحیح بر پایه پیوند معنوی و محبت به پرسنل و مردم است.

وی اظهار کرد: با تواضع و خوشرویی و خیرخواهی می توانیم برای مردم اتحاد و وحدت را به وجود آوریم.

وی با اهمیت نقش زن در جامعه ادامه داد: پیامبر اسلام با رفتار خود و ارزش نهادن به مقام زن، جایگاه زن را در زمان جاهلیت از تاریکی به روشنایی تغییر داد.

عبداللهی افزود: وقتی رسول مکرم اسلام (ص) بین بندگی و تواضع و پادشاهی بندگی را انتخاب می کند و تواضع و محبت به مردم را با رسالت انتخاب می کند وظیفه مدیران باید با توجه به بیانات رسول اکرم (ص) در برخورد با مردم متواضع ومهربان باشد.

وی تاکید کرد: لازم است فرمانداران به مدیران شهرستان توانمندسازی ارتباط کلامی رایاد آوری کنند و تواضع و برخورد خوب و مهربانی و عطوفت با پرسنل و ارباب رجوع از اولین شاخصه های یک مدیر است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری گلستان با بیان اینکه برابری حقوق اجتماعی زنان از دیگر عنایات اسلام ناب محمدی است، افزود: باید مدیران در برخورد با پرسنل زن و مراجعین زن تفاوت های ارتباطی با زنان و مردان را لحاظ کنند.

عبداللهی با تاکید به افزایش سطح سواد در بین زنان با وجود فناوری های جدید و عرصه فضای مجازی، توجه به این امر را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در بحث جمعیت ضروری است آموزش و پرورش تسهیلات و امکانات بیشتری برای ادامه تحصیل دختران دانش آموز متاهل در نظر بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: نهاد خانواده باید استوار باشد و این استواری در خانواده و از زنان آغاز می شود که بیشترین زمان را برای تربیت فرزندان می گذارند.

عبداللهی با بیان اینکه به شاخص های توسعه بهداشت روحی و جسمی زنان باید توجه شود افزود: تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش های عمومی، اصالت کانون خانواده و فرزند پروری بر آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسلامی ایرانی از دیگر مواردی است که دارای اهمیت است.