4 چالش مهم پزشکی در سال 2015/ آسم و تنگی نفس نتیجه گرم شدن زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، انسان ها همیشه در معرض خطرات بسیاری هستند که توسط آنها یا محیط ایجاد می شود. خطراتی مانند ابتلا به بیماری های مرگبار، عدم درمان قطعی بیماری های صعب العلاج، شیوع بیماری های مختلف در اثر تحرکات زمینی و ... تنها بخشی از این تهدیدات به شمار می روند. با وجود اینکه برخی معتقدند پیش بینی در علم پزشکی بی معنا است زیرا هر روز می تواند واقعه یا حادثه جدیدی بروز کند اما پیش بینی برخی وقایع باعث آمادگی بیشتر در برابر آنها می شود. محققان دانشگاه هاروارد امریکا به 4 چالش بزرگ سلامتی که علم پزشکی در سال 2015 به آنها توجه ویژه ای خواهد داشت، پرداخته اند.

* مقاومت به آنتی بیوتیک بسیار کشنده تر از سرطان خواهد بود

در سال های اخیر، مقاومت بدن نسبت به آنتی بیوتیک تبدیل به یکی از بزرگترین تهدیدات زندگی انسان ها شده است. مقاومت به آنتی بیوتیک ها باعث کاهش یا حذف اثرات داروها و آنتی بیوتیک ها برای از بین بردن باکتری و میکروب ها می شود. در نتیجه، ویروس هایی که وارد بدن شده اند می توانند به زندگی خود ادامه دهند، تغییر شکل یافته یا گسترش یابند و آسیب های جدیدی را به بدن وارد کنند. محققان معتقدند در سال های آتی، مقاومت میکروب ها و ویروس ها نسبت به آنتی بیوتیک می تواند از سرطان کشنده تر بوده و آمار مرگ و میر قابل توجهی را به خود اختصاص دهد در نتیجه توجه ویژه ای را می طلبد.



* باز هم ابولا ...

داستان بیماری مرگبار ابولا که از سال گذشته میلادی با اخبار مرگ و میر بسیاری همراه بوده نه تنها انسان های زیادی را به کام مرگ کشاند بلکه پزشکان و پرستارانی که برای نجات جان بیماران به مناطق شیوع ابولا سفر کرده بودند را نیز با تهدید مواجه کرده و بسیاری از آنها را به کام مرگ کشاند. این بیماری همچنان در افریقا می تازد و انسان های زیادی را به کام می کشاند. ابولا علاوه بر اینکه جان انسان های بسیاری را تهدید می کند، تاثیر شگرفی نیز بر اقتصاد، وضعیت اجتماعی، تحصیلی و ... دارد. بسیاری از سرپرست های خانواده شغل خود را از دست داده یا یکی از والدین محکوم به مرگ شده تا تامین مخارج زندگی با مشکلات عدیده ای مواجه شود یا بچه هایی که مجبور به ترک تحصیل شده اند و مشکلات متعدد دیگری که کشورهای افریقایی را فلج کرده است. با وجود تلاش های بسیاری که برای ساخت واکسن یا دارویی علیه این بیماری صورت گرفته اما هنوز درمان قطعی و صد درصدی برای آن یافت نشده است. اما محققان امیدوارند تا در سال جاری بتوانند درمان قطعی برای این بیماری مرگبار بیابند.

* تلاش سازمان های جهانی برای ارتقاء سطح آگاهی و سلامت مردم

سازمان های جهانی تلاش های گسترده ای را علیه فقر، برابری جنسیتی و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت پیش روی خود قرار داده اند تا در سال 2015 میلادی بتوانند از شیوع بیماری هایی مانند ایدز و ... که سهم قابل توجهی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده اند، بکاهند.

* گرم شدن زمین تهدیدی برای سلامت انسان

گرم شدن زمین نه تنها می تواند با وقوع اتفاقاتی مانند خشکسالی، آتش سوزی، نابودی محصولات کشاورزی و ... بروز کند بلکه تهدید جدی برای سلامت انسان ها نیز محسوب می شود. گزارشات منتشر شده نشان می دهد که گرمای زمین در سال 2014 میلادی رکورد زد تا در 114 سال اخیر بی سابقه باشد. تهدیدات سلامتی که در اثر گرمای بی سابقه زمین بروز می کند را می توان در مواردی مانند کاهش کیفیت هوا، بروز مشکلات تنفسی، افزایش بیماری هایی مانند آسم، تنگی نفس، شیوع بیماری های مختلف و ... دانست. محققان امیدوارند تا با تلاش دولتمردان کشورهای مختلف بتوانند از گرمای بیش از حد زمین بکاهند.