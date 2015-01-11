شلاق طوفان شن بر دشتهای خشکیده کرمان/ شن خانه های شرق کرمان را می بلعد

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان بر روی کمربند بیابانی قرار گرفته و از متوسط بارندگی کشور نیز بهره نمی برد طی سال های اخیر نیز بارندگی در کرمان به شدت کاهش یافته و امسال این پدیده به شدت تشدید شده است و متاسفانه ادامه نیز دارد.

طبق پیش بینی های صورت گرفته در سال جاری کمترین بارش ها در شرق و جنوب کرمان روی می دهد و حتی برخی از این مناطق تا این فصل از سال که ماه ها از سال آبی می گذرد شاهد هیچ بارندگی نبوده اند و این روند از سوی کارشناسان بسیار نگران کننده قلمداد می شود هر چند تدابیری برای مقابله با خشکسالی در استان کرمان اندیشیده شده است اما کارد دو لبه خشکسالی در کرمان در سوی دیگر خود نیز تبعات سنگینی را به کرمان وارد کرده است که مهمترین آنها افزایش طوفان های شن در سال های اخیر و گسترش بیابان ها است.

نگرانی ها از روستاها به شهرها رسیده است

با توجه به کمبودهای شدید اعتباری و اولویت های پیش رو به نظر می رسد مبارزه با گسترش شن های روان در مقابل روند تهاجمی خشکسالی کاری از پیش نبرده است و مهمترین نشانه این مهم نیز افزایش طوفان های شن در شرق استان کرمان است.

اگر تا چندی قبل ساکنان روستایی و عشایر شرق کرمان باید از گسترش شن های روان نگران می شدند اما این روزها شن ها به پای دروازه های شهرهای بزرگ شرق استان کرمان رسیده اند و در حال نفوذ به شهرها به خصوص شهرستان ریگان هستند.

محمد زاکری، کارشناس امور اجتماعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طوفان شن این روزها به یکی از دغدغه های مهم جوامع شهری و روستایی در شرق استان کرمان تبدیل شده است و موجب تخلیه شدن بسیاری از روستاها و مناطق عشیره نشین شده است که این مهم از نظر جامعه شناسی در شرق استان وضعیت مطلوبی نیست.

اگر تا چندی قبل ساکنان روستایی و عشایر شرق کرمان باید از گسترش شنهای روان نگران می بودند اما این روزها شنهای به پای دروازه های شهرهای بزرگ شرق استان کرمان رسیده اند

وی افزود: اقداماتی به صورت استانی و حتی در قالب طرح های بین المللی انجام شده است اما عملا طوفان های شن امروز به دغدغه اصلی بسیاری از مردم شرق کرمان تبدیل شده است و گاهی نیز دامنه این طوفان ها به شهرهای بزرگ استان هم می رسد.

وی خشکسالی و تخریب پوشش های گیاهی را عامل اصلی گسترش بیابان ها دانست و افزود: با خشک شدن هامون در سیستان و بلوچستان و ادامه خشکسالی بادهای ۱۲۰ روزه سیستان امروز عملا از ۱۲۰ روزه افزایش یافته است و دامنه این عامل طبیعی از استان سیستان هم فراتر رفته و به صورت غیر مستقیم کرمان را هم در برگرفته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کانون های محلی شن نیز در استان افزایش یافته است و بسیاری از رودخانه ها و تالاب های محلی نیز خشکیده اند و عملا برتعداد کانون های بحرانی بادی در شرق کرمان افزوده شده است و کافی است بادی بوزد تا طوفان شن ایجاد شود.

زاکری گفت: طبق آمارهای مالی اعلام شده سالانه طوفان شن هزینه های هنگفتی را به دلیل صدمه زدن به زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی به استان تحمیل می کند و این روند تا جایی است که برخی روستاییان برای درامان ماندن از شن مجبورند هر روز با بیل شن های اطراف دیوارهای خانه ها را خالی کنند و حتی گزارش هایی از هم سطح شدن پنجره خانه ها با محیط بیرونی داده می شود و کشاورزان نیز باید سالانه هزینه های بالایی برای تخلیه نخلستان ها و باغ های خود از شن های روان پرداخت کنند که ادامه این روند زندگی روستا نشینی در شرق استان کرمان را با چالش مواجه می کند.

اما در حالی این روزها اکثر استان های کشور با بارش برف و باران مواجه هستند که استان کرمان از روز گذشته با طوفان شن و تند باد همراه بوده است این درحالیست که هنوز فصل بادهای سوزان و گرد و غبار در جنوب کرمان آغاز نشده است و پیش بینی می شود با خشکسالی در جنوب کرمان تابستانی سخت در انتظار مردم جنوب استان باشد و بر شدت گرد و غبار در این منطقه نیز افزوده شود.

ریگان و فهرج بیشترین خسارت های را از طوفان شن دیده اند

شدت طوفان شن اما در شهرستانهای شرقی از جمله ریگان و فهرج قابل توجه گزارش شده است و خبرنگاران از خسارت های فراوان به جای مانده از این طوفان ها طی هفته اخیر خبر می دهند این درحالی است که دفعات بروز این طوفان ها نیز در شرق کرمان افزایش یافته است.

به هر روی پدیده ای به نام طوفان شن که مدتها مردم گمان می کردند تمام شده است اما این روزها در حالی گسترش یافته است که ادامه این روند علاوه بر بیماری تنفسی موجب اختلالات اجتماعی از جمله مهاجرت و تبعات اقتصادی از جمله خشکیدگی مزارع و افت دامپروری در شرق استان کرمان می شود.

این درحالیست که پیش بینی ها برای امروز نیز افزایش بادهای طوفان زا در شمال استان کرمان به ویژه انار و رفسنجان را در پی خواهد داشت.

ادامه این روند علاوه بر بیماری تنفسی موجب اختلالات اجتماعی از جمله مهاجرت و تبعات اقتصادی از جمله خشکیدگی مزارع و افت دامپروری در شرق استان کرمان می شود.

فرماندار ریگان در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان ریگان همان طور که از اسمش پیداست با پدیده شن همراه است و با وزش باد شاهد بروز طوفان های شن هستیم.

باقری ادامه داد: طی روزها اخیر نیز شاهد طوفان شن در شهرستان ریگان بودیم و در نهایت برآورد اولیه از خسارات این طوفان های خسارتی معادل ۱۰ میلیارد ریال است که به بخش های مختلف وارد شده است.

وی اختلال در رفت و آمد در جاده های شهرستان ریگان و کاهش دید و آلودگی هوا را نیز از تبعات این طوفان ها دانست و گفت: شدن آلودگی به حدی بود که برخی از مردم با مشکل تنفسی مواجه شدند که به بیمارستان شهرستان های مجاور اعزام شده اند.

وی ادامه داد: شن گرفتگی مزارع و نخلستان ها، کانال ها و قنوات و راه های روستایی و اصلی از دیگر تبعات این طوفان بود حتی برق ۳۷ روستا نیز قطع شد.

باقری افزود: به تاسیسات شهری و زیر بنایی نیز خسارت هایی وارد شده است و از مردم می خواهیم در زمان بروز طوفان از تردد بی مورد خودداری کنند.

وی همچنین خسارت به جنگل های کهور و نخلستان های را نیز از دیگر تبعات طوفان روز گذشته ریگان دانست.

گزارش های محلی از ادامه طوفان در شهرستان ریگان حکایت دارد.

همچنین شهردار شهر فهرج در شرق کرمان نیز به خبرنگار مهر از شدت خسارت های وارده به این شهر خبر داد این درحالی است که خسارت های طوفان در این شهرستان به بخش های مختلف این شهرستان وارد شده و تنها در شهر فهرج خسارتی حدود ۶۳۰ میلیون ریال برجای گذاشته است.

مهدی قائمی خسارت به ساختمانها و شن گرفتگی معابر شهر فهرج و صدمه دیدن فضای سبز را از جمله مهمترین تبعات طوفان شن در این شهر دانسته است.

وی همچنین بروز مشکلات تنفسی را از دیگر مشکلات مردم دانست و افزود: میدان دید به شدت در فهرج کاهش یافت و در عبور و مرور و تردد مردم اخلال ایجاد کرد.

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گزارش: اسما محمودی