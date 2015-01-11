مسابقات چهار جانبه فوتبال خوزستان از ۲۱ دی ماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکاظم طالقانی شامگاه گذشته در مراسم افتتاحیه مسابقات چهارجانبه فوتبال استان خوزستان گفت: این مسابقات از سری مسابقات چند جانبه ورزشی است كه در رشته فوتبال و با عنوان یادواره شهید جاسم نادری و شهدای سرافراز گردان بلالی اهواز از روز امروز یكشنبه آغاز می شود و تا روز ۲۶ دی ادامه دارد.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات چهار جانبه فوتبال در استان به منظور محك تیم های شركت كننده در لیگ كشور و پر كردن اوقات فراغت مردم استان با توجه به تعطیلی لیگ برتر است.

رئیس هیئت فوتبال خوزستان اظهار كرد: این مسابقات كه با نام شهدای گردان بلالی اهواز برنامه ریزی شده است، به دلیل این است كه این گردان قدیمی، اولین گردانی بود كه در دوران جنگ تحمیلی رو در روی دشمن ایستاد و جلو بعثی ها را گرفت و در این راه ایثارگری های زیادی نشان داد.

طالقانی عنوان كرد: امیدواریم بتوانیم این مسابقات را در سطح خوبی برگزار كرده و استعدادهایی استان را شناسایی كنیم. یكی از اهداف ورزش فوتبال استان حضور تیم های بیشتری از استان در لیگ برتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم پرچم چهار تیم استقلال خوزستان، فولاد نوین خوزستان، نفت مسجدسلیمان و استقلال اهواز به عنوان تیم های شركت كننده در این مسابقات چهار جانبه به اهتزار درآمد.

مسابقات چهارجانبه فوتبال استان خوزستان از روز یكشنبه ۲۱ دی ماه تا روز ۲۶ همین ماه با عنوان یادواره شهید جاسم نادری و شهدای سرافراز گردان بلالی اهواز انجام می شود