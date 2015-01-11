تساوی امارات و قطر در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای گروه C رقابتهای فوتبال جام ملت‌های 2015 آسیا از ساعت 10:30 امروز یکشنبه به وقت تهران با مسابقه تیم‌های ملی قطر و امارات آغاز شد که نیمه نخست این بازی با تساوی خاتمه یافت. خلفان ابراهیم در دقیقه 22 زننده تنها گل این نیمه برای قطر بود و در مقابل احمد خلیل در دقیقه 37 برای امارات گلزنی کرد.

دو تیم در نیمه نخست بازی جذابی را ارایه کردند. در دقایق ابتدایی بازی اشتباهات خط دفاع تیم قطر باعث شده بود تا امارات چندین بار روی دروازه این تیم خطرساز شود. بعد از آن قطر بازی را به تعادل کشاند و در دقیقه 22 صاحب گل شد. بعد از اینکه ناصر توپ مهاجم قطری را برگشت داد خلفان ابراهیم روی خط محوطه جریم با یک استپ و ضربه سرضرب دقیق توپ را درون دروازه امارات جای داد.

بعد از آن امارات فشار را بیشتر کرد و در دقیقه 25 تا آستانه گلزنی پیش رفت که قاسم برهان با واکنشی دیدنی ضربه سر چکشی مهاجم اماراتی را به کرنر فرستاد. یک دقیقه بعد داور کره‌ای می‌توانست برای امارات پنالتی اعلام کند اما این اتفاق رخ نداد.

قطر که به ضد حملات چشم داشت در دقیقه 28 روی شوت راه دور عبدالکریم حسن خطرساز شد. این تیم در دقیقه 36 نیز می‌توانست توسط مونتاری به گل دست یابد اما این مهاجم نتوانست خود را به توپ برساند.

اشتباهات متوالی مدافعان قطر که از ابتدای بازی مشهود بود سرانجام در دقیقه 37 کار دست این تیم داد تا امارات به گل برسد. چند توپ رفت و برگشت در محوطه جریمه قطر با اشتباه قاسم برهان دروازه‌بان این تیم در دفع توپ تکمیل شد تا احمد خلیل گل تساوی تیم امارات را به ثمر برساند.

در دقایق پایانی بازی تغییری در نتیجه حاصل نشد تا نیمه نخست با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.