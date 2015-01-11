رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته مجمع انتخاباتی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان برگزار و رئیس این هیئت معرفی شد.

در این آیین که با حضور حمیدرضا مهرعلی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع در اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، علی بابایی با کسب تمامی آرا، به مدت چهار سال به‌عنوان رییس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی انتخاب شد.

علی بابایی تنها کاندیدای ریاست این هیئت بود که با کسب ۱۵ رأی به‌عنوان رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان انتخاب شد.

شهرداری کرمان به توسعه‌ ورزش همگانی نگاه ویژه‌ای دارد

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان در مجمع انتخابی رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان که با حضور رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع در اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار داشت: لازمه‌ موفقیت در هر کار تیمی، همکاری و همدلی تمام اعضای تیم است.

علی بابایی گفت: با وظایف و عملکرد این هیئت بیگانه نیستم و برای کمک در راستای ارتقای ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری استان، نامزد انتخابات ریاست این هیئت شدم.

وی افزود: با ایجاد پیست موتوسواری در جنگل قائم توسط شهرداری، نهال این ورزش به زمین زده شد و علاقمند بودم که این نهال بارور شود و نتیجه‌ آن را ببینم.

وی با بیان این‌که این ورزش جذابیت خوبی برای مردم ایجاد کرده و رتبه‌های خوبی نیز کسب کرده است، گفت: برای خدمت به این ورزش به میدان آمدم و در حد توانم به این ورزش و ورزشکاران این رشته‌ ورزشی خدمت خواهم کرد.

بابایی با اشاره به این‌که شهرداری کرمان به توسعه‌ ورزش همگانی نگاه ویژه‌ای دارد، گفت: بخشی از ورزش همگانی به واحد خدمات شهری شهرداری و استفاده از پارک‌ها و امکانات آن برمی‌گردد.

وی با بیان این‌که شهرداری سیاست‌گذاری جدیدی در ابعاد مختلف در زمینه‌ ورزش همگانی دارد، گفت: با تغییر مدیریتی که در باشگاه ورزشی شهرداری اتفاق افتاده و تغییر نگاهی که شهرداری به ورزش همگانی داشته، اخیرا یک اکیپ کوهنوردی به‌صورت حرفه‌ای در سازمان آتش‌نشانی راه‌اندازی شده تا علاوه بر امداد و نجات بتوانیم کسانی که علاقه‌مند به این رشته هستند را آموزش دهیم.

وی افزود: هر صبح جمعه در مسیر کوهپیمایی مسجد صاحب‌الزمان (عج) این کار در حال انجام است.

رئیس هیئت موتوسواری و اتومبیلرانی استان با اشاره به این‌که در شهر کرمان حدود ۱۶۰هزار خودرو وجو دارد، گفت: این پتانسیل خوبی برای این رشته‌ ورزشی است.

وی افزود: امیدوارم با همدلی و همکاری همه، در توسعه این ورزش و خدمت به جمعیت ۳۰۰نفری ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، گام‌های موثری برداریم.

چهارمین نشست ارتقاء سلامت برگزار شد

چهارمین نشست ارتقای سلامت، با موضوع آشامیدن و استحمام به همت معاونت فرهنگی‌اجتماعی شهرداری کرمان برگزار شد.

رئیس کمیسیون بهداشت،پسماند و محیط زیست شورای اسلامی شهر کرمان در چهارمین نشست ارتقای سلامت که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و خانواده‌ها در سالن آفتاب فرهنگسرای کوثر برگزار شد، با اشاره به اهمیت مبحث آب از نظر خوراکی و استحمام گفت: زمان و حرارت آبی که می‌خوریم، در سلامت ما بسیار مؤثر است.

رئیس کمیسیون بهداشت، پسماند و محیط زیست شورای اسلامی شهر کرمان، آشامیدن آب زیاد را موجب سرد شدن معده و کبد دانست و گفت: آشامیدن آب زیادی موجب جذب‌نشدن چربی‌های کبد و پرچرب‌شدن آن می‌شود.

معصوم‌زاده افزود: بیماری‌های معده، قابل انتقال به کبد هستند.

وی آب را عامل رقیق و روان‌کردن غذا دانست و گفت: اینکه گفته می‌شود برای خاموش کردن خشم و غضب از آب استفاده ‌کنیم، به‌دلیل طبیعت سرد و تر آب است که بر طبع گرم و خشک عصبانیت غلبه دارد.

این متخصص طب سنتی، تب را دارای طبع گرم دانست و گفت: گرمی تب با مصرف خوراکی و موضعی آب تسکین پیدا می‌کند که مصرف موضعی، مؤثرتر است.

معصوم‌زاده افزود: مصرف موضعی آب کمک می‌کند عامل تب از بدن خارج شود.

وی آب را عنصری قوی، نیرومند و شفابخش برای ادامه‌ حیات بیان کرد و گفت: آب، به بدن قدرت می‌دهد و به همان نسبت که برای بدن کمک‌کننده است، اگر آلوده باشد، عاملی برای انتقال بیماری‌های همه‌گیر می‌شود.

گفتنی است در این نشست شیوه های تغذیه صحیح و سالم برای علاقه مندان ارائه شد