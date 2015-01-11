بازرسی های تاسسیات هسته ای ایران معیار آژانس انرژی اتمی قرار گیرد

ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال سومین سالگرد شهادت شهید احمدی روشن است و در روز ۲۱ دی ماه سال ۹۰ شهید احمدی روشن مورد هجمه عوامل جنایتکار موساد قرار گرفت و با استفاده از بمب مغناطیسی وی به شهادت رسید، اظهار داشت: شهید احمدی روشن از سرداران نام آور جهاد علمی ملت ایران است که نام این سردار سرافراز عرصه علم و جهاد برای همیشه تاریخ مایه فخر مردم همدان و ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه ملت ایران در راه دفاع از عزت، استقلال، اسلام، امام و رهبری در مرزهای جغرافیای بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم کرده است، گفت: شهید احمدی روشن و دیگر یاران او سردارانی بودند که در مرزهای دفاع از اقتدار و عزت علمی کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علت دشمنی عوامل جنایتکار موساد با شهید احمدی روشن بغضی بود که نسبت به علم او داشتند و او را به شهادت رساندند، عنوان کرد: شهید احمدی روشن نمونه بارزی از مقاومت هسته ای ملت ایران است و همانگونه که در عرصه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی کارآمد است در عرصه فناوری هسته ای نیز مقاومت هسته ای در برابر تهاجمات و تحریم های دشمن یک عزت و اقتدار است.

کارخانه ای با بیان اینکه دشمن با برنامه ریزی هدفمند برای نرسیدن جمهوری اسلامی به فناوری هسته ای و ساخت سانتریفیوژ تمام توان خود را به کار گرفت، افزود: شهید احمدی روشن تحریم ها را شکست و به رغم میل دشمن توانست برخی قطعاتی که نیاز بود را به دست آورد و با برنامه ریزی هدفمند موجبات بومی سازی آن قطعات را فراهم کند.

وی با بیان اینکه احمدی روشن نمادی از مکتب سرافراز، قدرتمند و برخواسته از فکر رهبری است، عنوان کرد: مقام معظم رهبری همیشه تاکید کردند نگاه شما به درون و همیشه به ارتقای قدرت ساخت داخل باشد و شهید احمدی روشن در عرصه هسته ای در داخل همین نگاه را داشت و ایران را در قله اقتدار هسته ای قرار داد در حالی که یک جهان مخالف بود که جمهوری اسلامی به فناوری هسته ای دست پیدا کند.

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید روش و منش احمدی نماد و نوری در راه مدیران و دست اندرکاران عرصه اقتصاد باشد که در برابر تحریم دشمن ایستادگی کنند، ادامه داد: همانگونه که در عرصه هسته ای افتخار کسب شد در عرصه اقتصادی نیز باید در برابر تهاجمات دشمن عزت و افتخار خلق شود.

ایران در طول مذاکرات به رغم نرمش ها و انعطاف های زیادی که به خرج داد ولی متاسفانه شاهد هستیم در موضع طرف مذاکره کننده تغییری ایجاد نشده است ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه ایران در طول مذاکرات به رغم نرمش ها و انعطاف های زیادی که به خرج داد ولی متاسفانه شاهد هستیم در موضع طرف مذاکره کننده تغییری ایجاد نشده است، افزود: طرف مذاکره کننده هنوز هم وقیحانه اعلام می کند که اگر تمام مسئله هسته ای حل شود تمام تحریم ها حل نمی شود و اگر قرار باشد این همه انعطاف در برار ۱+۵ منجر به برداشتن همه تحریم ها نشود پس جمهوری اسلامی ایران چه چیزی به دست آورده است.

وی با بیان اینکه جان کری اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ایران از چهار طریق می تواند به بمب هسته ای دست پیدا کند، اظهار داشت: جان کری بیان کرد جمهوری اسلامی از طریق غنی سازی نطنز، از طریق آب سنگین اراک، از طریق اقدامات مخفیانه در زیر زمین های فوردرو و از طریق اقدامات مخفیانه برای دستیابی به بمب هسته ای در هر جای دیگر می تواند به بمب هسته ای دست پیدا کند.

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جان کری راه نامحدودی به نام اقدامات مخفیانه مطرح می کند ولی تا زمانی که راه اقدامات مخفیانه مطرح است نتیجه ای در مذاکرات حاصل نخواهد شد، بیان کرد: اگر هم توافقی در مذاکرات حاصل شود باز به راه اقدامات مخفیانه متوسل می شوند و مواضع خود را پیش خواهند برد.

کارخانه ای با بیان اینکه یکی از مواردی که باید در مذاکرات مطرح شود بسته شدن راه مخفیانه است، عنوان کرد: ۱+۵ یا آژانس انرژی اتمی معیار را بازرسی های انجام شده قرار دهند نه اینکه اقدامات مخفیانه را مطرح کند.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته هفت هزار نفر ساعت از تاسسیات هسته ای ایران بازرسی به عمل آمده است و هر آنچه تاکنون در خصوص دسترسی ایران به صلاح هسته ای مطرح کردند همه اتهام بوده است، ادامه داد: در طول یک سال گذشته شدیدترین بازرسی ها را از تاسیسات هسته ای ایران داشتند و چیزی پیدا نکردند پس باید معیار مسائل فنی و کارشناسی باشد ولی آنها دنبال مسائل خاص هستند کما اینکه مسائل هسته ای را با مسائل موشکی قاطی کرده اند.

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان ایران با اسلام مشکل دارند و با اسلام انقلابی مخالف هستند، ادامه داد: آنها با فناوری هسته ای مشکلی ندارند بلکه با اسلام انقلابی مشکل دارند چراکه اسلام منافع آمریکا را در منطقه به خطر انداخته و روز به روز به عزت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه می افزاید.

ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه آنها با پیشروی افکار انقلابی اسلام در منطقه مخالف هستند، گفت: آمریکایی ها بیش از شش هزار کلاهک هسته ای آماده شلیک دارند و اینکه مطرح می شود جمهوری اسلامی می خواهد به صلاح هسته ای دست پیدا کند کذب و مشکل آنها با مکتب اسلام است.