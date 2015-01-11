۸۰ طرح و پروژه آموزشی کرمانشاه نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی پیش از ظهر یکشنبه در گرد همایی کارشناسان، راهنمایان آموزشی و مدیران مدارس شاهد استان کرمانشاه، اظهار داشت: تعلیم و تربیت عبادت بزرگی است و بر اساس آیات و احادیث از بهترین کارها است.

وی افزود: مدارس شاهد مورد اعتماد همه افراد جامعه است و هر ساله تعداد زیادی از خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان به ما مراجعه می کنند که توانایی پاسخگویی به آنها را نداریم.

محبی گفت: مردم باور دارند که مدارس شاهد جایگاه ویژه ای دارند، چرا که مدیران، معلمان و افراد کار آزموده ای در آنجا فعالیت می کنند، اما متاسفانه این مدارس با مشکلاتی رو به رو هستند، از جمله اینکه یک میلیارد بدهی به این مدارس پرداخت نشده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: سرانه ای که متعلق به مدارس شاهد است اگر پرداخت نشود ممکن است موجب تبدیل شدن این مدارس به مدارس عادی شود.

وی در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: در سطح استان کرمانشاه بیش از ۸۰ طرح و پروژه نیمه تمام در حوزه آموزش و پرورش وجود دارد که برای تکمیل آنها نیازمند اعتبار هستیم.

این مقام مسئول گفت: سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز مدارس استان سهمیه داشتیم که ناچیز است.

وی ادامه داد: همچنین در بودجه۹۳، ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه سرانه مدارس برآورد شده که کافی نیست، حتی این مقدار هم به دلیل کمبود نقدینگی کامل پرداخت نشده است.

محبی تصریح کرد: برای اینکه آموزش و پرورش از این وابستگی بیش از حد به دولت و کمبود اعتبارات خارج شود به مشارکت های مردمی نیازمندیم، ضمن اینکه بخشی از مدارس نیز باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه همچنین از افزایش ۲۶ درصدی بودجه آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این میزان افزایش نیز پاسخگوی نیازهای این حوزه نبوده و باید نگاه ویژه ای به آموئزش و پرورش داشته باشیم.