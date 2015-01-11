کتاب «درباره عصر روشنگری و جهان بینی آن» تالیف شهریار زرشناس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به لحاظ انواع روابطی که انسان ها با یکدیگر دارند سرنوشت آنان کاملا به هم گره خورده است از این رو هیچ ملتی نمی تواند بدون شناخت پیشینه فکری و اجتماعی سایر ملل، هویت خود را بازشناسد و راه درست زندگی اجتماعی را بیابد. بر همین اساس است که در قرون اخیر دنیای غرب توانسته است با ابزار فلسفه های الحادی و علوم سکولار و به پشتوانه اقتصاد، قدرت رسانه ای، و نظامی گری لجام گسیخته، اغلب ساحت های فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان را به تصرف خود درآورد.

اما از آغاز مواجهه دنیای شرق و جهان اسلام با مظاهر جدید تمدن، به موازات حرکت ملت ها برای رهایی از قید استعمار، اصحاب اندیشه و تدین رویکردهای متفاوتی برای سامان دادن تعامل با غرب مطرح کرده اند.

در کشور ما نیز طی نیم قرن اخیر جریان فکری شکل گرفته است که جمع هم ورزان آن یکی از شناخته شده ترین مجموعه ها در زمینه مقابله با اندیشه های بنیادین غربی اند و به سهم خود کمک شایانی به بازشناسی این فرهنگ استعماری و چگونگی تعامل با آن کرده اند.

کتاب حاضر، از دیدگاه تحلیلی جریان فکری مزبور، به چگونگی ظهور عصر معروف به " روشنگری" در غرب و جهان بینی حاکم در آن عصر و مختصات آراء روشنفکران مشهورتر آن عصر می پردازد.

کتاب " درباره عصر روشنگری و جهان بینی آن" در سه فصل تدوین شده است. فصل اول کتاب عصر روشنگری و غرب مدرن را مورد تحلیل و بازشناسی قرار می دهد و در آن ذات و ذاتیات غرب مدرن که شامل اومانیسم و مدرنیته است را به چالش کشانده و همچنین غرب را در دوران ها یا اکوار تطور تاریخی عالم غرب مدرن مورد ارزیابی قرار می دهد و روشنگری های مفیدی را در این زمینه برای مخاطب خود رمزگشایی می کند.

فصل دوم کتاب با عنوان مختصات عصر روشنگری و جهان بینی به بیان ویژگی های عصر روشنگری می پردازد و با برشمردن صفات و ویژگی های این عصر وجوه ان را هر چه بیشتر مورد بررسی قرار میدهد و فصل سوم کتاب هم درباره برخی روشنفکران عصر روشنگری توضیح می دهد. در این فصل نویسنده به اجمال کانون های روشنگری انگلستان و اسکاتلند، آمریکا، فرانسه و آلمان را نام برده و ویژگی های هر یک از کانون ها را برمی شمارد.

کتاب حاضر که از مجموعه کتاب های " بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن " است در زیر مجموعه " اندیشه ها و جریان های فکری" به رشته تحریر در آمده است و انتشارات سروش در روزهای آینده دو زیر مجموعه دیگر آن به نام های " اندیشمندان" و " داستان نویسان" را منتشر و روانه بازار نشر خواهد کرد.

چاپ نخست کتاب " درباره عصر روشنگری و جهان بینی" در ۲۰۸ صفحه با جیبی در شمارگان یک هزار نسخه و با قیمت ۸۵۰۰۰ ریال از سوی انتشارات سروش برای علاقمندان منتشر شده است.