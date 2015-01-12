۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۱

رسول خادم به آذربايجان شرقی رفت؛

ميزبانی جام تختی به تبريز داده می‌شود؟

رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در حالی روز یکشنبه با حضور در تبریز با جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی دیدار کرد كه مدتهاست احتمال تغيير ميزبانی جام تختی از كرمانشاه به تبريز مطرح است.

به گزارش خبرگزاري مهر، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه کشتی بعنوان یک ورزش سنتی، باستانی و پهلوانی اظهار داشت: آمادگی خود را برای میزبانی جام بین المللی جهان پهلوان تختی بعنوان یک رویداد طراز اول در کشور در سال جاری و لیگ جهانی کشتی آزاد در سال 2015 را اعلام می کنیم.

حمید بنی تیم دبیر فدراسیون کشتی با تأیید این خبر گفت: با توجه به اعلام آمادگی کامل تبریز برای میزبانی جام تختی، فدراسیون کشتی در چند روز آینده با بررسی شرایط استان های داوطلب میزبان این رقابت ها را معرفی می کند.

