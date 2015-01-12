به گزارش خبرگزاري مهر، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه کشتی بعنوان یک ورزش سنتی، باستانی و پهلوانی اظهار داشت: آمادگی خود را برای میزبانی جام بین المللی جهان پهلوان تختی بعنوان یک رویداد طراز اول در کشور در سال جاری و لیگ جهانی کشتی آزاد در سال 2015 را اعلام می کنیم.

حمید بنی تیم دبیر فدراسیون کشتی با تأیید این خبر گفت: با توجه به اعلام آمادگی کامل تبریز برای میزبانی جام تختی، فدراسیون کشتی در چند روز آینده با بررسی شرایط استان های داوطلب میزبان این رقابت ها را معرفی می کند.