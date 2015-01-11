۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

واکنش وزارت بهداشت به حامیان پزشک خانواده

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، نسبت به انتقاد پزشکان عمومی از اجرا نشدن برنامه پزشک خانواده، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به خبری تحت عنوان "برخی معاونان وزارت بهداشت مخالف پزشک خانواده هستند"، توضیحاتی را از قول قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، ارائه داد.

دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اظهارات اخیر در مورد اجرای برنامه پزشک خانواده، گفت: حمایت انجمن پزشکان عمومی و قاطبه پزشکان عمومی از اجرای برنامه پزشکان خانواده بسیار جای خوشحالی دارد و مایه تشکر است. چون برخلاف بسیاری از کشورها که در اجرای برنامه تحول حوزه سلامت و خصوصا نهادینه کردن نظام ارجاع، پزشک خانواده و سطح‌بندی خدمات با مخالفت گروه‌هایی از جامعه پزشکی قرار گرفته‌اند، در کشور ما بلوغ جامعه پزشکی در حدی است که با لحاظ توام مصالح و منافع مردم و جامعه پزشکی از اجرای چنین برنامه‌هایی حمایت می‌کنند.

وی گفت: نکته مهم این است که استقرار سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مذکور در بند «ج» ماده 32 قانون برنامه پنجم که مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی و درواقع شالوده اصلی تحولات و اصلاحات حوزه سلامت در کشورهای موفق در این زمینه بوده است دارای اجزای به هم پیوسته و کاملا وابسته به هم است و بزرگ‌نمایی یا کوچک شمردن هر یک از اجرای آن و یا تلقی نادرست از هر جزء، استقرار این سامانه را دچار مشکل جدی می‌کند.

حریرچی افزود: مطابق بند «ج» ماده 32 این سامانه مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد است و اگر به عنوان مثال شبکه مناسبی بر تامین مراقبت‌های اولیه سلامت مستقر نشده باشد و یا اگر سطح 2 و 3 تخصصی و بستری آماده پذیرش بیماران ارجاعی از نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات نباشند، استقرار سامانه در کل و اجرای جزء دیگری از آن مثلا پزشک خانواده و یا خرید راهبردی خدمات دچار مشکل اساسی خواهد شد.

وی تاکید کرد: برای اجرای هر بسته تحول باید توجه جدی به منابع مالی لازم، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی لازم کرد و به عنوان مثال اگر در کل کشور و یا در مناطقی دچار کمبود پزشک عمومی یا متخصص و یا پرستار هستیم نمی‌توانیم بدون توجه به این واقعیات عینی برنامه‌ای را اجرایی کنیم.

معاون کل وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: در شرایط کنونی بیش از هر چیز دیگر نیازمند تعامل مثبت همه دست‌اندرکاران هستیم و نسبت دادن عباراتی چون قلب واقعیات و یا شانه خالی کردن از وظیفه قانونی برای مسئولین اجرایی کمکی به حل مشکلات فعلی نمی‌کند.

حبیب احسنی پور

