به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا ساعت 12:30 دقیقه امروز یکشنبه به وقت تهران در ورزشگاه اصلی شهر ملبورن برگزار خواهد شد.

کارلوس کی‌روش ترکیب ایران برای این دیدار را اینگونه انتخاب کرده است: علیرضا حقیقی، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، مهرداد پولادی، وریا غفوری، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، احسان حاجی صفی و رضا قوچان نژاد.

نکته جالب این ترکیب حضور پورعلی گنجی و غفوری به جای علیرضا جهانبخش و امیرحسین صادقی است.