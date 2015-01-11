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۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۴

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا ؛

ترکیب احتمالی ایران برای دیدار با بحرین/ غفوری و پورعلی‌گنجی در ترکیب

ترکیب احتمالی ایران برای دیدار با بحرین/ غفوری و پورعلی‌گنجی در ترکیب

کارلوس کی روش تیم ملی فوتبال ایران را با دو تغییر در ترکیب قابل پیش بینی این تیم به مصاف بحرین خواهد فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا ساعت 12:30 دقیقه امروز یکشنبه به وقت تهران در ورزشگاه اصلی شهر ملبورن برگزار خواهد شد.

کارلوس کی‌روش ترکیب ایران برای این دیدار را اینگونه انتخاب کرده است: علیرضا حقیقی، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، مهرداد پولادی، وریا غفوری، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، احسان حاجی صفی و رضا قوچان نژاد.

نکته جالب این ترکیب حضور پورعلی گنجی و غفوری به جای علیرضا جهانبخش و امیرحسین صادقی است.

کد مطلب 2462421

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