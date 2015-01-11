ارتقا ضریب تأثیر 2 مجله علمی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح حبیب، سردبیر این دو فصلنامه گفت: ضریب تأثیر (IF) نشان دهنده میزان استناد صورت گرفته به مقاله های چاپ شده در آنها تاکنون است.

وی با بیان اینکه هدف از انتشار این فصلنامه ها ارائه نتایج پژوهش ها و تجربه های علمی و ارتباط بین نظریه و عمل در زمینه های معماری، شهر سازی و مطالعات محیط است، گفت: ایجاد بستری مناسب برای تعامل و تبادل پژوهش ها نیز از دیگر اهداف در این فصلنامه ها است.

حبیب با اشاره به اینکه فصلنامه های IJAUD و هویت شهر با وجود عمر کوتاه خود جایگاه شایسته ای در محیط های علمی و حرفه ای دارند، تصریح کرد: سعی داریم در این فصلنامه ها زمینه تبادل نظر یا تجدید دستاورد های طرح های تحقیقاتی و یافته های علمی برای متخصصین، پژوهشگران، دست اندرکاران حرفه و دانش پژوهشان این عرصه را فراهم آوریم.

وی ارتقاء ضریب تأثیر علمی و بسط دامنه مخاطبان پژوهشی را از جمله اهداف اصلی در فصلنامه های IJAUD و هویت شهر اعلام کرد و افزود: با توجه به بین المللی بودن نشریه IJAUD و علمی – پژوهشی بودن فصلنامه هویت شهر، نوشتار های پژوهشی، تحلیلی، گزارش های علمی در زمینه های معماری، شهرسازی به منظور اعتلا، ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه حرفه ای و دانشگاهی در سطح بین المللی برای درج در این مجلات پذیرفته می شود.

سردبیر فصلنامه های IJAUD و هویت شهر ادامه داد: پذیرش مقالات در این فصلنامه ها مستلزم برخورداری از وزن مناسب علمی و پژوهشی به لحاظ محتوایی و شکلی است و در واقع دقت نظر و سخت گیری در گزینش مطالب مندرج در مجله عاملی عمده در ارتقاء ضریب تأثیر آنها بوده است.

به گزارش مهر، فصلنامه انگلیسی زبان IJAUD دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات به مدیرمسئولی دکتر حمید ماجدی و سردبیری دکتر فرح حبیب از سال ۲۰۱۱ منتشر می شود و تاکنون ۱۴ شماره از آن به چاپ رسیده است، همپنین فصل نامه "هویت شهر" نیز با مدیر مسئولی دکتر حمید ماجدی و سردبیری دکتر فرح حبیب از سال ۱۳۸۸ به چاپ می رسد.

در هیأت تحریریه این دو فصلنامه از اساتید به نام و برجسته حوزه معماری و شهرسازی کشور استفاده می شود که با توجه به بین المللی بودن فصلنامه IJAUD از اساتید دیگر دانشگاه های معتبر دنیا همچون پروفسور سوهاازکان رئیس انجمن بین المللی معماران(AIA) و پروفسور رامین کیوانی (در مجله IJAUD) نیز در هیأت تحریریه استفاده می شود. همچنین در حال حاضر این دو مجله در پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) و پایگاه تخصصی نور (Noor Mags) نمایه می شود.