به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا ساعت 12:30 دقیقه امروز به وقت تهران در ورزشگاه اصلی شهر ملبورن آغاز خواهد شد.

"ریلی" خبرنگار خبرگزاری شینهوا چین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایران شانس بیشتری برای پیروزی دارد و اگر در این تیم کسی بتواند دروازه بحرین را باز کند آن بازیکن رضا قوچان نژاد خواهد بود.

در حالی که کمتر از یکساعت تا شروع دیدار تیم های ملی ایران و بحرین باقی مانده بود یک پرچم به طول 10 متر توسط هواداران فوتبال ایران وارد ورزشگاه شد. این پرچم را گروهی 50 نفره حمل می‌کردند.