انتقاد شدید مطهری از رییس جمهور و دو وزیر در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ دی ماه) در نطق میان دستور خود گفت: ایام میلاد پیامبر اسلام را تبریک می‌گویم، جشن میلاد پیامبر اکرم در میان ما شیعیان نسبت به جشن میلاد حضرت مسیح در میان مسیحیان و جشن میلاد پیامبر اسلام در میان اهل سنت از شور و هیجان کمتری برخوردار است. گویی یک نوع تقسیم کار صورت گرفته است که بزرگداشت پیغمبر اسلام به اهل سنت واگذار شده و بزرگداشت ائمه اطهار به شیعیان. این یک نقطه ضعف برای ما است که باید به همت روحانیت اصلاح شود. نگاهی به برنامه‌های صدا و سیما در این ایام و مقایسه آن با برنامه‌های ایام نوروز از نظر شادی آفرینی این حقیقت را آشکارتر و این شائبه را تقویت می کند که شادی‌ها مخصوص مناسبت‌های ملی و غم و اندوه ویژه مناسبت‌های مذهبی است.

وی افزود: در خصوص وحدت اسلامی متاسفانه پیشرفت چندانی نداشته ایم بلکه عقبگرد داشته‌ایم و دشمنی ما بیشتر شده است. علت اصلی این است که بیشتر حرف می‌زنیم و کمتر عمل می کنیم. زمانی که از وحدت اسلامی سخن می‌گوییم اما اجازه ساخت یک مسجد را در تهران به اهل تسنن نمی‌دهیم روشن است که دل ها به هم نزدیک نمی‌شود و آن ها نیز در مکه و مدینه تلافی می‌کنند.

مطهزی ادامه داد: اگر اقداماتی نظیر آنچه رهبر انقلاب در کردستان فرمودند که مردم آنجا مجازند اذان خود را بشنوند صورت گیرد آنگاه آثار خیر آن را خواهیم دید. تاثیر تندروهای دو طرف نیز آشکار است از آن سو شیعه را مشرک می نامند و مبارزه با او را مقدم بر مبارزه با کفار معرفی می‌کنند و از این سو برخی مداحان صرفا بر طبل تفرقه می‌کوبند و حتی در ایام رحلت و یا میلاد پیامبر اسلام به جای آنکه از خوبی‌های آن حضرت بگویند از مصائب حضرت زهرا و مسائل تفرقه انگیز می‌گویند. در این میان علمای شیعه و سنی وظیفه سنگینی در نفی تحریف مبطلان و مبارزه با بدعت‌ها دارند. اگر وحدت اسلامی آنگونه که مرحوم آیت الله بروجردی و امام خمینی و شهید آیت الله مطهری و رهبر انقلاب بیان کردند بیشتر بر مشترکات و تشکیل جبهه واحد در مقابل دشمنان مشترک تاکید می‌شد امروز زمینه پیدایش گروه‌هایی مانند داعش و القاعده وجود نداشت.

نماینده مردم تهران درباره وقایع فرانسه نیز گفت: ترورهای اخیر در پاریس را محکوم می‌کنیم اگرچه اقدامات مکرر نشریه شارلیدو در انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام نیز محکوم است.

۹ دی محور دیگر سخنان مطهری بود. وی در این باره گفت: در ایام ۹ دی برخی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما راه افراط پیمودند و بر طبل تفرقه کوبیدند و ماهیت ۹ دی را آنگونه که دوست داشتند معرفی کردند در حالی که همه می‌دانند در ۹ دیماه سال ۸۸ مردم با قاطعیت از تخلفات دو طرف فتنه دوری و به دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی پرداختند. اگر بخواهیم ۹ دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم دیگر یوم الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود.

مطهری با انتقاد شدید از دولت برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی یادآور شد: بهتر بود دولت محترم در مسئله برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به جای مجادله با مجلس و ایجاد تنش در کشور صداقت به خرج دهد و به اشتباه بانک مرکزی و سپس تلاش برای جبران آن اقدام و سپس عذرخواهی می‌کرد. از این دولت انتظار نداریم که روش‌های دولت گذشته را تکرار کند.

انتقادهای مطهری به دولت با نقد عملکرد وزیر راه و شهرسازی رسید. وی گفت: از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهم مسئله صدور مجوز پرواز هواپیماهای شرکت صهیونیستی اوکراین اینترنشنال بر فراز ایران را که مورد تحریم کشورهای عربی است را بررسی و نتیجه را به اطلاع ملت برساند.

وی خطاب به وزیر کشور نیز گفت: چندین ماه است که معاون سیاسی وزارت کشور مشخص نشده این امر کفایت وزیر محترم کشور را زیر سوال برده و لازم است در اسرع وقت یک فرد فرا جناحی یا لااقل مستقل و بدون تعصب گروهی برای این سمت معرفی شود.

همچنین سال گذشته وزیر کشور به خاطر جدی نگرفتن مسئله عفاف و حجاب از مجلس کارت زرد گرفت و به او هشدار داده شد که از رسمیت گرفتن پوششی به نام ساپورت در خیابان جلوگیری کند اما وی این امر را به شوخی گرفته و امروز شاهد رواج آن هستیم، طبیعی است که مجلس همچنان این موضوع را دنبال خواهد کرد.

وی ادامه داد: از شهرداری و پلیس راهور که اخیرا به رعایت خط عابر پیاده توسط راننده و عابر و نیز حرکت خودروها بین دو خط اهتمام ورزیده اند تشکر می‌کنم زیرا وضعیت رانندگی ما در دنیا اسف بار بوده و در رتبه‌های آخر قرار دارد و این زیبنده جمهوری اسلامی نیست. همچنین خواهشمندیم که انضباط موتورسواران نیز با همین جدیت دنبال شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جشنواره عمار یادآور شد: برگزاری جشنواره مردمی فیلم عمار از این نظر قابل تمجید است که عده‌ای دلسوز فرهنگ و هنر کشور که ایدئولوژی و هنر را عامل جمع می‌دانند به جای آه و ناله از وضعیت فرهنگ و سینمای کشور خود وارد عرصه ساخت فیلم شدند و عملا فیلم مطلوب خویش را به نمایش می‌گذارند این حرکت بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بوده و قطعا در صنعت سینمای کشور اثرگذار خواهد بود و لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این افراد حمایت کند.

وی در پایان به حصر سران فتنه اشاره و خواستار لغو آن شد که با اعتراض نمایندگان مواجه شد.