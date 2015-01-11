روباتها کارگران کارخانه های دریایی آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه 60 میلادی گروهی از محققان و مهندسان پیش بینی کرده بودند که در آینده ای نه چندان دور کارخانه هایی در بستر عمیق دریاها ساخته می شود که در آنها صدها کارگر با هدف استخراج منابع طبیعی و همچنین گاز و نفت از ذخایر زیر بستر دریاها مشغول به کار خواهند شد.

اکنون و درحالی که 15 سال از آغاز قرن 21 می گذرد به نظر می رسد این ایده تا تبدیل شدن به واقعیتی جذاب فاصله چندانی نداشته باشد. اما آنچه که محقق خواهد شد نسخه متفاوتی از طرح اولیه است، جایی که به جای نیروهای انسانی از روباتها استفاده خواهد شد.

به تازگی شرکت GE که تخصص ویژه ای درخصوص توسعه طرح ها و پروژه های مربوط به نفت و گاز دارد، نمایشگاه مجازی سه بعدی در مرکز تحقیقاتش واقع در ریودوژانیروی برزیل راه اندازی کرده که در آن ایده تأسیس و راه اندازی این نوع کارخانجات به نمایش درآمده است.

برای سفر به اعماق دریا تنها کافی است از هدست واقعیت مجازی Oculus Rift استفاده شود. با استفاده از این فناوری جدید، کاربر سفری نزدیک به واقعیت در بستر عمیق دریاها خواهد داشت و در آنجا کارخانه هایی را مشاهده می کند که در فاصله ای نه چندان دور از سواحل برزیل مشغول به کار هستند.

در این سفر کاربر گویی سوار بر زیردریایی مجازی Nautilus 1 است و از بخش های مختلف کارخانه ها دیدن می کند.