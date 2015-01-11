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۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

امضای پنج قرارداد همکاری میان کابل و دهلی‌ نو

امضای پنج قرارداد همکاری میان کابل و دهلی‌ نو

رسانه ها از امضای پنج قرارداد همکاری میان کابل و دهلی‌ نو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تایمز هندوستان با اشاره به امضای پنج قرارداد همکاری میان کابل و دهلی‌ نو گزارش داد که هند متعهد به پرداخت 120 میلیون دلار به افغانستان در سالهای آتی شده است.

این قراردادها شامل چهار پروژه توسعه مربوط وزارت توسعه روستایی در دو ولایت قندهار و ننگرهار و همچنین یک پروژه آبی مربوط به وزارت انرژی و آب است.

سفیر هند با اشاره به کمک 120 میلیون دلاری کشورش به افغانستان اعلام کرد که از این کمک‌ ها 100 میلیون دلار برای اجرای پروژه‌های بازسازی در 34 ولایت افغانستان و 20 میلیون دلار برای ولایت قندهار و ننگرهار اختصاص یافته است.

کد مطلب 2462463

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