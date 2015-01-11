آمار تخلفات گمرک قابل توجه نيست

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی کرباسيان امروز درهمايش سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهی ناجا گفت: قاچاق از جرايم سازمان يافته است .

وي افزود: ما موضوعات قاچاق را به مراجع قضايي معرفي کرده ايم که خوشبختانه با اقداماتی که انجام شده شاهد کاهش قاچاق هستيم.

رئيس گمرک ادامه داد:دو سال پيش در چابهار اعضاي يک باند سازمان يافته اقدام به ترخيص کاميون هايی مي کردند که تمامی آنها کارکرده بود اما اعضای اين باند بعد از شماره گذاری کاميون ها آنها را به مردم می فروختند که پس از شناسايی متهمان به مراجع قضايی تحويل داده شدند.

وي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در خصوص تردد برخي از خودروها خارج از مناطق آزاد گفت: گمرک و نيروی انتظامی در اين خصوص هماهنگ هستند؛ خودروها مجازند که تنها در مناطق آزاد يا شعاعي که برای آنها تعيين شده تردد کنند بنابراين برای تردد اين نوع خودرو ها در خارج از محدوده مجوزی نداده و نخواهيم داد و اگر تاکنون موردي مشاهده نشده تخلف بوده و نيري انتظامی بايد به دستگاه های ذی ربط متخلفان را معرفی کند.

وي در خصوص قاچاق سيگار نيز د جمع خبر نگاران گفت : هيچ کالای قاچاقی از طريق گمرک بدون مجوز وارد نمی شود؛ آمار تخلفات در گمرک قابل توجه نيست و تخلفی در حد دستگاههای ديگر نداشته ايم.

کرباسيان افزود : يکی از مشکلات در حوزه قاچاق مبادی متعدد ورود کالا به کشور است که بسياری از اين کالاها قاچاق نيز نیستند که توسط مسافران وارد کشور می شود.

رئيس گمرک افزود : در تلاشيم تا تعرفه های گمرکی و زمان ترخيص کالا را در گمرک کاهش دهيم .

وی با اشاره به عدم اعتماد به اظهارنامه ها افزود :متاسفانه ارتباط الکترونيکی با ديگر کشورها نداريم به عنوان مثال اگر کالايی از کشور کره به کشور ما صادر شود ارزيابی اسناد به عهده همان کشور است و از آنجايی که برخی کشورها اسناد صحيح به ما نمی دهند مجبوريم اظهارنامه های گمرکی کشورها را مجددکنترل کنيم.