مهدویت رمز حیات و هویت تشیع است

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهکار مقابله با اندیشه‌های انحرافی و فرقه های ضاله در جامعه اسلامی افزایش شناخت و درک درست مردم نسبت به موضوع انتظار و مهدویت است زیرا در تاریخ برخی انحراف‌ها و شبهاتی در بحث مهدویت ایجاد شده که متأسفانه امروز دشمنان به این آسیب‌ها بیشتر دامن زدند.

وی با تأکید براین که راهکار مقابله با اندیشه‌های انحرافی و فرقه های ضاله در جامعه اسلامی افزایش شناخت مردم نسبت به موضوع انتظارو مهدویت است، تصریح کرد: شکل‌گیرى گروه‌هاى انحرافى از یک سو و ظهور مدعیان مهدویت از جانب دیگر سبب شده است که بعضى در تشخیص اندیشه صحیح مهدویت دچار مشکل شوند.

حجت الاسلام ناصر شکریان گفت: وظیفه همه مبلغان و دست اندرکاران این حوزه که بیشترین ارتباط را با جوانان و نوجوانان دارند این است که برای آگاهی و آشنایی هرچه بیشتر آنان با حضرت ولی عصر‌(عج) و فرهنگ انتظار و جهت خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان در خارج کردن نسل جوان از موضوع مهدویت، نشست‌های مفید و مؤثر با حضور کارشناسان خبره و مطلع برگزار کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اهمیت برگزاری گفتمان‌های دینی با محوریت مهدویت‌ تأکید کرد: پرسش پیرامون مهدویت در ذهن جوانان ما بسیار زیاد است و نباید اجازه داد که این سؤالات افزایش و تبدیل به بحران شود زیرا امروز جهان تشنه تشیع و مهدویت است، چرا که مهدویت تنها مکتبی است که برای آینده جهان برنامه دارد.

وی ادامه داد: فرهنگ مهدویت و انتظار، بخشی از آرمان‌های نظام اسلامی و مکتب تشیع است و همواره در تاریخ پژوهشگران و دانشمندان بزرگ اسلامی برای تبیین آن تلاش کرده‌اند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با بیان این که عاشورا و مهدویت حافظ اسلام در تاریخ هستند و به نوعی روح جاری در دین اسلام محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: امروز پاسداشت اندیشه مهدویت یک ضرورت مهم در جامعه اسلامی محسوب می‌شود که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان خاطر‌نشان کرد: در دنیای امروز هر روز شبهات و سؤالات جدیدی درباره ابعاد مختلف دین مقدس اسلام برای قشرهای مختلف به ویژه جوانان مطرح می‌شود، از این رو ضروری است در کرسی های آزاد اندیشی و جلسات نقد و بررسی خصوصا در حوزه دین به این شبهات و سؤالات پاسخ داده شود.