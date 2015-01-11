۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

۴۲ درصد آموزشها در حین انجام کار بدست می آید

مدیرکل پشتیبانی درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه ۴۲ درصد آموزشها در حین انجام کار بدست می آید، گفت: هدف از آموزش، ارتقای دانش ، تغییر نگرش و بالا بردن مهارت است.

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر عباس حاتمی افزود: مهارت فنی و شغلی زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با مهارتها و سواد زندگی باشد.

وی اظهار داشت: در دنیای امروز ۴۲ درصد آموزشها در حین انجام کار و ۲۰ درصد مهارتها از آزمون و خطا به دست می‌آید.

وی افزود: ۲۲ درصد آموزشها نیز از طریق مناسبات اجتماعی کسب می‌شود که عملکرد و اخلاق را شکل می‌دهد.

مدیرکل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در کشور ایران آزمون و خطا درصد بالایی را به خود اختصاص داده و باعث صرف هزینه‌های گزاف می‌شود، گفت: این امر موجب ارتقای هدر رفت منابع در کشور و کاهش میزان بهره‌وری در کار می شود.

حاتمی با تأکید بر لزوم آموزش نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: در بحث مدیریت آنچه که مهم است مدیریت فردی است و در این زمینه باید از خودمان شروع کنیم.

وی اظهار داشت: افراد برای رسیدن به توسعه زیربنایی باید توسعه فردی و سواد زندگی داشته باشند.

وی همچنین نظم گرایی ، نظم پذیری ، دانش پذیری و استدلال پذیری را از نکات ارزشمند و مهم در توسعه فردی برشمرد و افزود: افرادی که استدلال پذیر هستند و بر اساس استدلال سخن می‌گویند، بینش مشخصی دارند و برنامه محور هستند.

حاتمی تصریح کرد: هر چقدر در سازمانها افراد استدلال پذیر باشند آن سازمان توسعه پذیرتر خواهد بود.

میرکل پشتیبانی درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه بخش عمده ارزیابی کارکنان در سازمان های دانش محور بر اساس سنجش حقیقت است، گفت: مدیران سازمان های امروز باید سواد بین‌المللی، رسانه‌ای و سواد زندگی داشته باشند.

کد مطلب 2462483
مهناز قربانی مقانکی

