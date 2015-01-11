آخرین خبرها از سفر اروپایی ظریف و مذاکرات ژنو/ ادعای مضحک اشپیگل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه قبرس که ظهر امروز در وزارت امور خارجه برگزار شد، در پاسخ به سئوالی درباره مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و آمریکا که قرار است روز چهارشنبه در ژنو صورت گیرد، گفت: ما در روزهای آینده میزبان معاون وزیر خارجه روسیه در تهران خواهیم بود و بنده با ایشان در مورد مذاکرات ۱+۵ ملاقات خواهم داشت و نقشی که ما توقع داریم دوستان روسی ما در این مسئله ایفا کنند از موضوعات مورد گفتگوست.

وی ادامه داد: همین طور مذاکرات خوبی را با دوستان چینی داشته ایم و در آینده نزدیک این مذاکرات را در تهران ادامه خواهیم داد.

وزیر امور خارجه کشور ادامه داد: در هفته‌های گذشته معاون وزیر خارجه چین در تهران بوده است و مذاکرات بسیار خوبی با ایشان داشتیم و در آینده نزدیک مذاکراتی با وزیر امور خارجه چین در این زمینه خواهیم داشت.

ظریف افزود: با سایر اعضای ۱+۵ نیز که دارای روابط سیاسی هستیم. مذاکرات گسترده ای را در تهران و پایتخت ها داشته ایم و در حاشیه مذاکرات هفته آینده ۱+۵ در ژنو در سطح معاونان وزرا همکاران من با اعضای دیگر ۱+۵ مذاکرات گسترده ای خواهند داشت.

وزیر امور خارجه گفت: مشکل ما با ایالات متحده به دلیل اینکه رابطه سیاسی بین دو کشور نیست، این است که مذاکرات در حوزه هسته ای محدود به حاشیه مذاکرات ۱+۵ می شود و به همین دلیل است که گاهی اوقات شاید رنگ بیشتری نسبت به سایر مذاکرات داشته باشد.

ظریف تاکید کرد: مذاکرات ما با آمریکا محدود به بحث هسته ای است و این یک روند ویژه ای را دنبال می کند و به همین دلیل نیز شما آنقدر که در مورد مذاکرات بنده و یا معاونانم با همتاهای آمریکایی می شنوید، بیشتر از سایر اعضا است چرا که با دیگر اعضا مذاکرات به صورت عادی ادامه دارد.

وی گفت: روز چهارشنبه بنده و کری در ژنو گفتگو خواهیم کرد. درباره همه موضوعات مربوط به بحث هسته‌ای و البته تنها بحث هسته ای گفتگو خواهیم کرد و این مسئله در دستور کار است و اینکه ببینیم آیا می شود مذاکرات را تسریع و به جلو هدایت کرد.

وزیر امور خارجه کشور ادامه داد: مذاکراتی که ما و ایالات متحده در بحث هسته ای داشته ایم، استثنایی بوده و استثنایی باقی می ماند، ما در مباحث دیگر مذاکره ای نداریم و در موضوع هسته ای نیز مذاکرات محدود به همین موضوع بوده است و باید دید تا چه میزان مذاکرات برای رسیدن به راه حل مفید است.

وی تاکید کرد: ما میزان مفید بودن مذاکرات را تحت بررسی داریم و مذاکرات بنده با کری و مذاکرات همکاران ما در همین راستا است.

وی درباره برنامه سفر به ژنو نیز اظهار داشت: حضور بنده در ژنو تنها برای این مذاکرات است اما اینکه چقدر در اروپا حضور داشته باشم بستگی به سایر برنامه هایم دارد. برنامه های دیگری در اروپا بعد از این مذاکرات خواهم داشت و مذاکرات در حاشیه یک سفر بنده به اروپا است که برنامه های دیگری نیز برای این سفر تدارک شده است و میزان حضور بنده در ژنو و اروپا بستگی به سایر برنامه ها دارد.

ظریف ادامه داد: موضوع هسته ای تنها روز چهارشنبه از حضور من در اروپا را به خود اختصاص می دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان روابط ایران و قبرس را، روابطی دیرینه دانست و اظهار داشت: از آغاز استقلال جمهوری قبرس، ما روابط سیاسی و دیپلماتیک با این کشور داشته ایم؛ چه در زمانی که قبرس یک عضو جنبش تعهد بود و چه امروز که یک عضو اتحادیه اروپاست.

وی ادامه داد: روابط دوجانبه در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره ادامه داشته و زمینه برای تقویت و گسترش روابط وجود دارد.

ظریف با اشاره به گفتگوهای امروز، گفت: درباره تقویت روابط در حوزه های مختلف چه از طریق همکاری بخش خصوصی و چه تفاهم های میان دولت ها، در رابطه با امور فرهنگی، باستان شناسی و روابط علمی و فرهنگی گفتگو شد و قسمت عمده ای از گفتگوها به همکاری ایران و قبرس در حوزه امنیت، مبارزه با تروریست و به خصوص در حوزه پراهمیت سوریه، لبنان، عراق و قبرس به عنوان کشوری که در خاورمیانه نزدیک به سوریه و لبنان است و می تواند نقش مفیدی در این معضل داشته باشد، اختصاص داشت.

وی ادامه داد: در این زمینه گفتگوهای خوبی داشتیم که امیدواریم ادامه پیدا کند و قبرس به عنوان یک کشور مدیترانه ای و عضو فعال اتحادیه اروپا نقش مثبتی در حرکت جمعی در مبارزه با ترور، افراط و خشونت داشته باشد.

ظریف گفت: تحولات روزهای گذشته ضرورت ائتلاف جهانی علیه خشونت و افراط گرایی را که رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده نشان می دهد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه اقدامات اتفاق افتاده در پاریس را محکوم کرده ایم، بیان کرد: این اقدامات ارتباطی با اسلام و اسلام خواهی ندارد و اثری جز آسیب زدن به اسلام و مسلمانان در دنیا نخواهد داشت.

ظریف تاکید کرد: این حرکات نیازمند پاسخ همه جانبه، مشترک و اجماع جهانی به خشونت و افراط است و باید یک راه حل جهانی برای این معضل که از منطقه شروع اما به منطقه ختم نمی شود، پیدا شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره واکنش وزارت امور خارجه به ادعای هفته نامه اشپیگل برای ساخت بمب اتم و تاسیسات زیرزمینی هسته ای از سوی ایران در سوریه، گفت:ادعای این هفته نامه یکی از تلاش هایی است که برای ایجاد توهم در سطح بین المللی و تصور نگرانی از جمهوری اسلامی ایران ایجاد می شود.

ظریف ادامه داد: این اقدامات گاهی اوقات جنبه مضحک به خود می گیرد، یک ادعای مضحک که اخیرا به منظور هراس افکنی در سطح بین المللی و ادامه سیاست های غلط در مورد سوریه و وحشت از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران مطرح شده همین موضوع است.

ظریف تاکید کرد: ما بارها اعلام کردیم که چه در ایران و چه در هر نقطه دیگری از جهان مخالف سلاح هسته ای هستیم و بر مبنای فتوای مقام معظم رهبری هیچ گاه به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نخواهیم بود.