جزئیات برخی تصمیمات کمیته ثبات بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان بازار سرمایه در دیدار با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دیدگاهها، پیشنهادات و دغدغه های خود درخصوص بازار سرمایه را با محمد فطانت رئیس جدید سازمان بورس درمیان گذاشتند.

در این نشست 4 ساعته که مدیران عامل بورس تهران و فرابورس، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و جمعی از مدیران سازمان و شرکت بورس نیز حضور داشتند، فعالان بازار سرمایه به تفصیل نقطه نظرات خود را درخصوص شرایط کنونی بازار و راهکارهای بهبود بازار بیان کردند.

پس از بیان دیدگاه‌های فعالان بازار، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه تعامل مستمر با ذینفعان بازار سرمایه، یکی از اولویت های سازمان است، گفت: ضروری است این جلسات به منظور پایش و جمع بندی نظرات فعالان بازار بصورت مستمر ادامه یابد.

در حاشیه این نشست، فطانت در پاسخ به سئوالی درخصوص اهم تصمیمات اتخاذ شده پیرامون صنایع بورسی، در کمیته ثبات بازار سرمایه، گفت: تاکنون سه جلسه تفصیلی این کمیته برگزار و درخصوص موضوعاتی همچون تعویق بحث کیفی سازی پالایشگاه ها، شفاف سازی نحوه قیمت گذاری خوراک تحویلی به پالایشگاه ها، الزامات مربوط به تدوین مقررات اجرایی قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها با توجه به واگذاری این موضوع به دولت طبق مصوبه مجلس، صدور مجوز برای پالایشگاه ها به منظور فروش محصولات ویژه خود در بازار آزاد، سازوکار تهاتـر مطالبات شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از دولت، بحث کاهش بهره مالکانه با توجه به کاهش قیمت های جهانی سنگ آهن، بررسی شرایط واگذاری پروانه بهره برداری معادن به شرکت های مربوطه ازطریق طی فرآیند قانونی و تعیین تکلیف مطالبات حق انتقاع مربوط به سال های قبل از 92، از جمله مباحثی است که تاکنون در جلسات کمیته ثبات بازار سرمایه، پیرامون آنها بحث و جمع بندی لازم صورت گرفته است.

رئیس سازمان بورس در عین حال تأکید کرد برخی از تصمیمات کمیته ثبات، برای اجرایی شدن مستلزم تصویب نهایی در هیأت دولت است که در حال پیگیری این موضوع هستیم و طبیعتـا درصورت تصویب نهایی، مصوبات به اطلاع سهامداران و فعالان بازار خواهد رسیـد.